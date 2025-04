Prediksi Barcelona Vs Juventus, Enrique Janjikan Serangan Dahsyat

TEMPO.CO, Jakarta - Luis Enrique tak punya pilihan selain menyerang jika timnya, Barcelona, ingin menjungkirbalikkan keadaan saat menjamu Juventus pada laga leg kedua babak perempat final Liga Champions, Kamis dinihari, 20 April 2017, WIB. Enrique menjanjikan bahwa Barca akan habis-habisan menggempur gawang Juve, yang dikawal Gianluigi Buffon.



Misi nyaris mustahil sedang diemban Enrique, setelah Barca dibekap Juve 0-3 dalam laga pertama perempat final Liga Champions pada 11 April lalu di Turin. Namun Enrique pernah sukses dalam misi serupa ketika membawa Barca menumbangkan Paris Saint-Germain 6-1 pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Padahal, pada leg pertama di Paris, Barca ditumbangkan PSG 0-4.



"Kami tak akan bertanding dengan penuh beban, karena kami hanya punya satu pilihan, yaitu menyerang. Barca sudah pernah mengalaminya saat melawan PSG, dan kami akan kembali melakukan hal itu. Kami perlu mencetak banyak gol, setidaknya tiga. Namun, jika mampu menghasilkan lima gol, itu lebih baik," kata Enrique.



"Kami akan bermain efektif dan terus menekan lawan. Kami tahu harus berbuat apa dan dengan cara seperti apa. Keberhasilan membalikkan keadaan saat menghadapi PSG membuat kami optimistis. Semua hal masih mungkin terjadi dalam 90 menit pertandingan nanti."



