Prediksi Bologna vs Empoli di Semifinal Coppa Italia Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Selangkah lagi Bologna akan mengamankan satu tiket final Coppa Italia. Rossoblu dengan keunggulan agregat 3-0 dijadwalkan menjamu Empoli pada pertandingan kedua pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat, pukul 02.00 WIB, 25 April 2025.

Jika bisa menyingkirkan Empoli, Bologna akan menjadi penantang gelar bagi AC Milan. Rossoneri lolos ke partai puncak setelah menang 3-0 di kandang Inter Milan di leg kedua. Kemenangan itu membuat mereka unggul agregat 4-1.

Di pertandingan leg pertama di kandang Empoli, Bologna menang 3-0 berkat dua gol Thijs Dallinga dan satu gol dari Riccardo Orsolini. Hasil itu menjadi modal penting menjelang pertemuan keduanya di Renato Dall'Ara pada malam ini.

Kepercayaan diri skuad asuhan Vincenzo Italiano juga tengah mengembang setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di kandang pada Minggu, 20 April lalu. Kemenangan itu membuat mereka naik ke peringkat empat teratas klasemen Serie A Liga Italia dengan 60 poin dari 33 laga, unggul satu poin dari Juventus dan Lazio yang ada di bawahnya, serta unggul tiga poin dari AS Roma yang berada di peringkat ketujuh.

Di satu sisi, Empoli sedang dalam tren buruk. Mereka tanpa kemenangan dalam delapan laga terakhir, termasuk kekalahan dari Bologna di leg pertama semifinal.

Terbaru, pasukan Roberto D’Aversa ditahan imbang 2-2 di kandang sendiri, sehingga tetap berada di zona degradasi, peringkat ke-19 dengan 25 poin dari 33 laga. Tertinggal satu poin dari tim zona aman, Lecce, yang berada di peringkat ke-17 menjelang lima pertandingan terakhir musim ini.

Dengan melihat situasi Empoli, peluang Bologna untuk bisa melangkah ke final semakin besar. Rossoblu berpotensi meraih gelar Piala Italia ketiga, setelah terakhir mereka merengkuh gelar ini pada 1974. Namun, sejak itu perjalanan mereka di kejuaraan ini tak pernah bisa mencapai semifinal.

Head to Head Kedua tim tercatat telah bertanding sebanyak 31 kali di semua kompetisi, dengan masing-masing mencatat sembilan kali menang. Bologna tidak terkalahkan dalam lima pertemuan melawan Empoli, dua pertemuan liga di awal musim ini berakhir imbang 1-1.

Empoli belum mampu mencetak gol dalam tiga dari lima pertemuan terakhir mereka melawan Rossoblu.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Bologna vs Empoli

02/04/2025: Empoli vs Bologna 0-3 (Coppa Italia)

26/01/2025: Empoli vs Bologna 1-1 (Serie A)

31/08/2024: Bologna vs Empoli 1-1 (Serie A)

16/03/2024: Empoli vs Bologna 0-1 (Serie A)

01/10/2023: Bologna vs Empoli 3-0 (Serie A)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Bologna

20/04/2025: Bologna vs Inter Milan 1-0 (Serie A)

13/04/2025: Atalanta vs Bologna 3-0 (Serie A)

08/04/2025: Bologna vs Napoli 1-1 (Serie A)

02/04/2025: Empoli vs Bologna 0-3 (Coppa Italia)

29/03/2025: Venezia vs Bologna 0-1 (Serie A)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Empoli

20/04/2025: Empoli vs Venezia 2-2 (Serie A)

15/04/2025: Napoli vs Empoli 3-0 (Serie A)

06/04/2025: Empoli vs Cagliari 0-0 (Serie A)

02/04/2025: Empoli vs Bologna 0-3 (Coppa Italia)

29/03/2025: Como vs Empoli 1-1 (Serie A)



Kabar Tim Pelatih Vincenzo diprediksi bakal melakukan rotasi skuad yang dimainkan untuk melawan Empoli dibandingkan pertandingan terakhir saat mengalahkan Inter. Tuan rumah kembali kehilangan Lewis Ferguson, Davide Calabria, dan kiper utama Lukasz Skorupski karena cedera. Sementara, bek tengah Nicolo Casale sedang berjuang dengan cedera bahu.

Absennya Skorupski, Federico Ravaglia akan menjadi penjaga gawang saat melawan Empoli. Di lini depan, Santiago Castro dan Thijs Dallinga akan kembali bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai penyerang tunggal.

Di kubu Empoli, Youssef Maleh yang mencetak gol melawan Juventus di perempat final, Christian Kouame, Szymon Zurkowski, Nicolas Haas, Saba Sazonov dan Pietro Pellegri, masih absen.

Bek utama Ardian Ismajli juga diragukan bisa bermain. Namun, pemain muda, seperti Luca Marianucci dan Lorenzo Tosto kemungkinan akan tetapi dipilih ketika Roberto D'Aversa merotasi pemain yang dimilikinya.

Tim tamu memiliki amunisi dengan kembalinya Ola Solbakken dan Tino Anjorin dari cedera. Selain itu, mereka juga memiliki Liam Henderson yang siap membantu setelah gelandang Skotlandia ini absen pada leg pertama karena skorsing.



Perkiraan Susunan Pemain Bologna: Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro

Empoli: Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Henderson, Kovalenko, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo



Prediksi Pertandingan Bologna vs Empoli Bologna diprediksi bakal mendominasi pertandingan saat menjamu Empoli di leg kedua semifinal Coppa Italia, apalagi laga ini berlangsung di kandang sendiri. Dengan keunggulan 3-0, Rossoblu bisa bermain nyaman dan diperkirakan mampu mencatat kemenangan keduanya di ajang ini, sekaligus mencatat dua kemenangan beruntun usai mengalahkan Inter dalam lanjutan Liga Italia.