Prediksi Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Jadwal, H2H, Berita Terkini Tim, Perkiraan Susunan Pemain

01/12/2024: Manchester United vs Everton 4-0 (Premier League)

09/03/2024: Manchester United vs Everton 2-0 (Premier League)

26/11/2023: Everton vs Manchester United 0-3 (Premier League)

08/04/2023: Manchester United vs Everton 2-0 (Premier League)

07/01/2023: Manchester United vs Everton 3-1 (FA Cup)