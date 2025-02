Prediksi Leicester City vs Arsenal di Liga Inggris: Jadwal Live, H2H, Berita Terkini, Perkiraan Formasi

Arsenal akan kembali beraksi setelah penampilan terakhirnya di laga leg kedua semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup, 6 Februari lalu. Duel itu berakhir dengan kekalahan 0-2 yang membuat The Gunners tersingkir karena kalah agregat 0-4. Sejak pertandingan itu, tim asuhan Mikel Arteta yang sudah tersingkir dari Piala FA, menjalani latihan di Dubai.



Di satu sisi, Leicester akan menjamu Arsenal setelah kalah 1-2 dari Manchester United dalam laga putaran keempat Piala FA di Old Trafford pada Jumat, 7 Februari lalu. Kekalahan itu membuat mereka gagal melangkah ke putaran kelima.



Setelah tersingkir dari Carabao Cup dan Piala FA, Arsenal fokus menjalani kompetisi Liga Premier, sembari berlaga di Liga Champions. The Gunners sudah memastikan maju ke babak 16 besar karena menempati posisi tiga di klasemen yang diisi 36 tim usai melakoni delapan pertandingan fase grup.



Menjelang pertandingan tandang ke markas Leicester, Arsenal mendapat pukulan dengan cedera hamstring yang dialami Kai Havertz. Dengan cederanya itu, dia bakal absen dalam beberapa waktu.



Terlepas dari situasi cedera pemain, Arsenal memiliki catatan pertemuan yang bagus di Liga Inggris. Mereka tak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di liga domestik ini. Sejak era Arsene Wenger mengasuh The Gunners, belum pernah tercipta catatan panjang tanpa kalah di divisi utama seperti ini.