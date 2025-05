Prediksi Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris Pekan Ke-36 Minggu Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal pada pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris di Anfield, Minggu, 11 Mei 2025, pukul 22.30 WIB. Laga ini bisa disaksikan secara langsung di SCTV dan streaming Vidio.

Sebelum pertandingan berlangsung, Arsenal akan membentuk barisan kehormatan bagi The Reds yang sudah dipastikan menjadi juara Liga Premier 2024-2025. Pelatih Mikel Arteta tidak keberatan dengan hal itu. "Mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah tim terbaik, mereka adalah yang paling konsisten," ujarnya dalam konferensi pers menjelang laga, seperti dikutip dari situs resmi Liverpool.

Arteta tak segan memuji keberhasilan Arne Slot dan timnya yang berhasil membawa Liverpool menjadi juara. "Apa yang telah dilakukan Arne dan staf pelatih sangat menarik, sangat bagus, dan mereka sepenuhnya pantas mendapatkannya. Itulah olahraga, ketika seseorang lebih baik, Anda harus bertepuk tangan dan menerima serta mencoba mencapai level itu."

Ini akan menjadi laga yang pastinya tidak mudah dijalani pasukan Arteta. Mereka akan tiba di Anfield setelah tersingkir dari Liga Champions usai kekalahan 1-2 di kandang Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua semifinal yang membuat mereka tersingkir di Kejuraan Eropa itu karena kalah agregat 1-3.

Martin Odegaard dan rekan-rekannya harus bangkit dari tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Selain dua kali kalah di laga semifinal Liga Champions, mereka juga dipermalukan Bournemouth di Liga Inggris pekan lalu di kandang sendiri dengan kekalahan 1-2.

Skuad asuhan Arteta harus bekerja keras untuk bisa bertahan di peringkat kedua klasemen karena Manchester City terus mendekat. The Citizens saat ini berada di peringkat ketiga dengan 65 poin, setelah ditahan imbang tanpa gol di Southampton pada Sabtu, 10 Mei 2025. Kegagalan pasukan Pep Guardiola meraih poin penuh di laga terakhir mereka bisa menjadi ruang bagi The Gunners memperlebar jarak yang kini hanya terpaut dua poin.

Harapan untuk mendapatkan poin penuh di kandang Liverpool cukup terbuka. Sebab, Slot mungkin tidak akan menurunkan tim terbaiknya dan memiliki memberi menit bermain kepada pemainnya yang jarang bermain, seperti pada pertandingan terakhir mereka pekan lalu, saat kalah 1-3 di kandang Chelsea.

Dikutip dari situs resmi Liverpool, Slot memastikan Conor Bradley yang sebelumnya masuk dari bangku cadangan saat kekalahan melawan Chelsea, akan main sebagai starting XI Liverpool saat menjamu Arsenal. Ia mengatakan bek sayap Irlandia Utara yang kembali dari pemulihan cedera itu membutuhkan tambahan menit bermain.

Pelatih Belanda ini mengatakan pemilihan tim akan sama dengan pekan lalu. "Proses berpikirnya akan sama dengan yang ada di benak saya untuk pertandingan Minggu," ujar Slot dalam konferensi pers pada Jumat, 9 Mei 2025.



Kabar Tim Selain Joe Gomez yang masih absen karena cedera hamstring sejak awal Februari lalu, Tyler Moton juga dipastikan absen karena cedera bahu yang dideritanya. Mengenai kondisi Gomez, Slot menyampaikan kabar gembira bahwa pemain bernomor punggung 2 itu semakin dekat dengan kembali ke lapangan meski tak bisa memastikan kapan dia akan bertandingn lagi.

Andy Robertson akan melakoni laga ke-250 di liga sejak bergabung dengan Ther Reds pada 2017, jika dia dimainkan pada saat menjamu Arsenal.

Dalam jumpa pers menjelang laga, Arteta tak membahas kebugaran pemain. Meski begitu, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, dan Takehiro Tomiyasu, telah berada di pinggir lapangan.

Sementara, dilansir dari Sports Mole, Riccardo Calaifiori dan Jorginho telah masuk skuad saat Arsenal melawan PSG. Jurrien Timber dan Martin Odegaard juga pulih dari cedera yang diderita saat dikalahkan Bournemouth.

Calafiori bisa menjadi pilihan untuk mengisi sisi kiri daripada Myles Lewis-Skelly, yang tampil kurang meyakinkan saat melawan PSG pada Rabu lalu.

Head to Head Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool unggul dengan dua kemenangan, dua kali imbang, dan satu laga dimenangkan oleh Arsenal. Perjumpaan terbaru pada paruh pertama Liga Inggris musim ini, pertandingan berakhir imbang 2-2.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Liverpool vs Arsenal:

27/10/2024: Arsenal vs Liverpool 2-2 (Premier League)

01/08/2024: Liverpool vs Arsenal 2-1 (Pramusim)

04/02/2024: Arsenal vs Liverpool 3-1 (Premier League)

07/01/2024: Arsenal vs Liverpool 0-2 (FA Cup)

24/12/2023: Liverpool vs Arsenal 1-1 (Premier League)



Hasil 5 Pertandingan Terakhir Liverpool

04/05/2025: Chelsea vs Liverpool 3-1 (Premier League)

27/04/2025: Liverpool vs Tottenham 5-1 (Premier League)

20/04/2025: Leicester vs Liverpool 0-1 (Premier League)

13/04/2025: Liverpool vs West Ham 2-1 (Premier League)

06/04/2025: Fulham vs Liverpool 3-2 (Premier League)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Arsenal:

08/05/2025: PSG vs Arsenal 2-1 (Champions League)

03/05/2025: Arsenal vs Bournemouth 1-2 (Premier League)

30/04/2025: Arsenal vs PSG 0-1 (Champions League)

24/04/2025: Arsenal vs Crystal Palace 2-2 (Premier League)

20/04/2025: Ipswich vs Arsenal 0-4 (Premier League)

Perkiraan Susunan Pemain Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Prediksi Pertandingan Liverpool vs Arsenal Arsenal membutuhkan motivasi berlipat untuk menghadapi pertandingan di kandang Liverpool yang sudah memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim ini. Kekalahan tiga laga terakhir, menjadi catatan buruk menjelang lawatannya ke Anfield. Namun, Manchester City yang mengejar di belakang, bisa membuat pasukan Mikel Arteta perpacu untuk bermain terbaik untuk mendapatkan poin dalam laga tandang ini.