Prediksi Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Inggris Pekan Ke-27: Jadwal, H2H, Kondisi Tim, Perkiraan Pemain

TEMPO.CO , Jakarta - Laga besar dua klub papan atas Liga Inggris antara Nottingham Forest vs Arsenal akan tersaji dalam lanjutan pekan ke-27 di The City Ground pada Kamis, 27 Februari 2025 pada pukul 02.30 WIB. Pertandingan sengit ini dapat disaksikan secara langsung lewat platform Vidio.

Arsenal masih unggul dalam lima pertemuan terakhir melawan Forest. The Gunners memenangkan empat pertandingan sementara satu kemenangan milik The Tricky Trees. Berikut rekor pertemuan dalam liga laga terakhir.

23/11/2024: Arsenal vs Nottingham 3-0 (Premier League)

31/01/2024: Nottingham vs Arsenal 1-2 (Premier League)

12/08/2023: Arsenal vs Nottingham 2-1 (Premier League)

20/05/2023: Nottingham vs Arsenal 1-0 (Premier League)

30/10/2022: Arsenal vs Nottingham 5-0 (Premier League)