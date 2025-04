Preview Persegres vs Persib: Komentar Pelatih & Perkiraan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan berusaha mempertahankan momentun di Liga 1 saat berlaga di kandang Persegres Gresik United di stadion Petrokimia, Rabu, 3 Mei 2017. Skuad Maung Bandung sudah meraih kemenangan pertama, dari 3 laga, di laga sebelumnya.



Modal untuk mempertahankan momentum ini cukup terbuka. Semangat dan motivasi para pemai tengah membumbung setelah meraih kemanangan atas Sriwijaya FC lalu.



Perbedaan performa juga menguntungkan Persib. Tim asuhan Djadjang Nurdjaman itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 5. Sedangkan tuan rumah berada di zona degradasi dan baru mengoleksi nilai 1.



Meski begitu, Djadjang tetap mewaspadai kebangkitan Laskar Jaka Samudra. Apalagi lawatan terakhir Maung Bandung ke Gresik berakhir dengan kekalahan. "Jika melihat statistik sebelumnya cukup sulit. Kekuatan musim ini juga merata," kata dia.



Ia juga melihat, motivasi lawan harus diwaspadai. "Motivasi lawan ketika main melawan Persibpasti berlipat. Ada kepuasan ketika bisa mengalahkan kita, jadi harus selalu waspada," kata Djadjang.



Pelatih Persegres, Hanafi, mengatakan sudah mengantongi kekuatan Persib. "Saya kira sama saja. Seperti biasanya mereka melakukan serangan dari sayap," kata dia.



Ia sudah menyiapkan timnya untuk mengantisipasi hal itu. "Akan kita antisipasi. Dan kondisi pemain dalam keadaan siap," kata eks pelatih Perseru Serui tersebut.



Hanafi menjelaskan bahwa seluruh pemainnya tengah siap tempur demi memburu kemenangan perdananya. Sementara Persib masih tidak akan diperkuat Sergio van Dijk yang masih menjalani proses pemulihan cedera.



Perkiraan Susunan Pemain:

Persib (4-2-3-1); M Natsir (PG); Henhen, Vladimir, Supardi, Jufriyanto; Raphael Maitimo, Dedi Kusnandar; Gian Zola, Atep (C), Febri Hariyadi; Tantan.



Persegres (4-4-1-1): Aji Saka (PG), Moh Said, Syahrul Mustofa, Achmad Faris, Mohammad Chairul Rifan; Fitra Ridwan, Andre Putra Wibowo, Agus Indra (C), Arsyad Yusgiantoro; Rendi Saputra; Patrick Daniel.



