Profil Nuno Espirito Santo, Pelatih yang Bawa Nottingham Forest Kembali Berjaya di Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Nottingham Forest kembali menjadi sorotan setelah berhasil menghancurkan Brighton 7-0 dalam laga kandang di The City Ground pada Sabtu, 1 Februari 2025. Kemenangan besar itu mengokohkan posisinya di papan atas klasemen, di urutan ketiga di bawah Liverpool dan Arsenal.



Kini Forest menempati posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2024-2025, selisih tiga poin dari Arsenal yang tepat di atasnya dan sembilan poin dari Liverpool sebagai pemuncak klasemen. Tim asuhan Nuno Esperito Santo mencatat 14 kemenangan, lima kali seri, dan empat kali kalah.



Moncernya Forest menjadi kejutan di Liga Inggris musim ini. Sebab, mereka baru promosi ke liga utama dua tahun lalu. Dalam dua musim itu mereka finis di papan bawah mendekati zona degradasi, posisi ke-16 pada 2022/23 dan posisi ke-17 pada 2023/24.



Untuk memperbaiki perfoma mereka, Espirito Santo didatangkan pada pertengahan musim lalu, setelah memecat Steve Cooper. Dia tiba dengan situasi tim berada di posisi ke-17. Namun, dengan tangan dinginnya, mantan pelatih Tottenham Hotspur bisa membawa Forest bersaing dengan tim-tim besar di papan atas.



Meski penampilannya sempat tak konsisten, kalah 0-5 dari Bournemouth, mereka bisa kembali ke jalur kemenangan seperti laga-laga sebelumnya. Bahkan, The Tricky Trees menang telak 7-0 atas Brighton dalam pertandingan setelah itu.



Forest bahkan menjadi klub yang mampu mengalahkan pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool 1-0 dalam laga tandang di Anfield pada musim ini. Mereka juga mampu menahan imbang 1-1 ketika bermain di kandang sendiri, The City Ground.