PSG Siapkan Gaji Besar untuk Mbappe, Real Madrid Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Real Madrid untuk memboyong penyerang AS Monaco, Klyian Mbappe, mendapatkan tantangan serius dari PSG. Klub kaya milik miliarder Nasser Al-Khelaifi itu mengiming-imingi si pemain dengan gaji 2 kali lipat dari yang ditawarkan Madrid.



Media Spanyol, AS, mengabarkan bahwa Nasser siap membayar Mbappe dengan gaji senilai 12 juta euro per musim atau sekitar Rp 181,5 miliar. Nilai itu dua kali lipat dari nilai yang siap ditawarkan Real Madrid kepada pemain berusia 18 tahun itu.



Baca: Kenapa Dani Ceballos Diperebutkan Real Madrid dan Barcelona ?



Kesiapan Nasser itu disampaikan langsung kepada Mbappe dan ayahnya dalam pertemuan Selasa 4 Juli 2017 waktu setempat. Bahkan ayah Mbapee disebut lebih ingin anaknya bertahan di Prancis dan bermain untuk PSG.



Menanggapi kabar itu, Real Madrid disebut tak ingin terlibat dalam perang penawaran dengan PSG. Mereka menilai gaji sebesar itu terlalu tinggi untuk pemain berusia 18 tahun seperti Mbappe.



Baca juga: Real Madrid Gusar dengan Sikap Diam Ronaldo



Madrid tak mau menaikan penawaran gaji mereka dan menyerahkan keputusan kepada si pemain sendiri. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan Pelatih Zinadine Zidane menilai mereka telah melakukan upaya keras untuk mendatangkan Mbappe.



Real Madrid sebelumnya disebut sebagai kandidat kuat pemboyong Mbappe dari AS Monaco. Mereka bahkan dikabarkan siap menjual satu dari tiga penyerang andalannya, Gareth Bale, demi memberikan jaminan waktu bermain kepada Mbappe.



AS|FEBRIYAN