TEMPO.CO, Jakarta - Duel antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Chelsea juga mempertemukan dua pemain andalan kedua tim. Nemanja Matic pada kubu The Blues dan Angel Di Maria di kubu tim papan atas Liga Prancis itu.



The Blues menghadapi ujian dari skuad asuhan Laurent Blanc dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions yang diadakan di Stadion Parc des Princes, Selasa waktu setempat atau Rabu dinihari pukul 02.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI.



Di kubu Chelsea, Eden Hazard memang bintangnya. Namun Matic adalah punggawa kunci bagi The Blues. Dia diharapkan mampu berperan sebagai gelandang yang meneror pertahanan lawan, meski usianya tidak lagi muda dan kerap lamban bergerak, sebagaimana dikutip dari laman UEFA. Jika Matic dalam performa baik, Chelsea akan sulit dikalahkan lawan.



Di kubu Paris Saint-Germain, ada Angel Di Maria. Dia menjadi momok bagi tim lawan ketika masih membela Manchester United. Namun, sejak meninggalkan Old Trafford, torehan hasilnya tidak menggembirakan karena penampilannya semenjana saja.



Hengkang dari United, Di Maria menambatkan bahtera ke Paris Saint-Germain. Laurent Blanc sebagai pelatih klub papan atas Liga Prancis itu berharap penuh kepada pemain ini agar secepatnya bertransformasi diri.



Blanc melukiskan Di Maria sebagai pemain yang memiliki kemampuan rata-rata saja ketika tampil pada awal kompetisi Liga Prancis. Pelatih PSG itu berharap kepada Di Maria agar cepat beradaptasi dengan ritme permainan tim secara keseluruhan.



ANTARA