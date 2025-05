TEMPO.CO, Makassar - PSM Makassar mengontrak mantan pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedl, untuk membesut tim berjuluk Juku Eja tersebut selama semusim. Meski menolak menyebutkan nilai kontrak tersebut, PSM menyatakan Riedl digaji lebih dari Rp 100 juta per bulan.



“Saya belum bisa sebutkan angka pastinya (nilai kontraknya), yang jelas di atas Rp 100 juta per bulan," kata Direktur Teknik PSM Sumirlan, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca juga: PSM Makassar Dekati Alfred Riedl)



Sumirlan mengatakan pelatih sekelas Alfred tidak mungkin digaji di bawah Rp 100 juta. Pasalnya, kata Sumirlan, pelatih asal Austria itu memang berkelas, apalagi pernah menangani timnas Indonesia. Saat menangani timnas Indonesia, Alfred mendapat gaji dari PSSI berkisar Rp 1,4 miliar per musim.



Menurut Sumirlan, Riedl dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu dan akan bergabung memimpin latihan PSM pada Kamis.



Sumirlan mengatakan Riedl sudah teken kontrak bersama PSM sejak 8 Januari lalu. Riedl akan memimpin skuad Juku Eja pada kompetisi Indonesia Super Liga dan Piala Indonesia mula awal Februari mendatang.



Sumirlan mengungkapkan pihaknya mendatangkan pelatih eks timnas ini lantaran ingin mengembalikan kejayaan Ayam Jantan dari Timur.



Direktur Operasional PSM Azhary Sirajuddin mengatakan belum bisa membeberkan nilai pasti kontrak bersama Alfred Riedl. Alasannya, hal ini menyangkut privasi seseorang. Riedl dikabarkan dikontrak manajemen PSM dengan gaji dolar. "Ini privasi seseorang, jadi kita tidak bisa sebutkan angka pastinya," ujar Azhary.



DIDIT HARYADI



Berita lain:

Ikal Laskar Pelangi Oles Minyak ke Tubuh Mahar

Jokowi: Harga Baju di Bandung Terlalu Murah

Ruhut Siap 'Kuliti' Calon Kapolri Budi Gunawan