PSM Tekuk Sriwijaya dengan Gol Kontroversial, Apa Kata Pelatih?

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar berhasil menang 1-0 atas Sriwijaya FC pada lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Mattoangin, Minggu sore, 21 Mei. Kemenangan itu diprotes lawan karena tercipta lewat gol penalti Reinaldo Elias yang kontroversial.



Penalti itu tercipta saat injury time. Para pemain Sriwijaya FC sempat walk out dari lapangan pertandingan karena tak terima dengan keputusan wasit Hadiyana. Namun, mereka akhirnya mereka masuk lagi ke lapangan dan harus melihat gawang mereka kebobolan oleh penalti lawan.



Pelatih Sriwijaya FC, Oswaldo Lessa, kecewa dengan keputusan wasit. Namun enggan berkomentar lebih jauh tentang penalti yang diberikan kepada tim tuan rumah. "Saya tak mau komentari penalti, saya serahkan saja ke manajemen apakah mau melakukan protes atau bagaimana," kata Oswaldo seusai laga.



Menurut dia kemenangan PSM dengan skor 1-0 hanya karena faktor keberuntungan saja. Meskipun mereka kuat saat bermain di kandang sendiri. "Permainan PSM bagus, dan mereka memang kuat karena menang di empat laga kandang," tutur dia.



Sementara Pelatih PSM Makassar Robert Rene Alberts mengatakan belum puas dengan kemenangan anak asuhnya yang hanya satu kosong. "Harusnya kita menang banyak karena banyak peluang yang tercipta," ucap dia.



Dia menjelaskan bahwa permainan anak asuhnya selama 90 menit baik sehingga layak memenangkan pertandingan. Namun, lanjut Robert, lini depan Juku Eja yang masih tumpul lantaran banyak peluang namun tak bisa dikonversi menjadi gol. "Saya kira kita memang layak menang," tutur Robert.



Terkait penalti untuk timnya, Robert menilai PSM memang layak mendapatkan pinalti. Bahkan ia menyebutkan seharusnya wasit memberikan penalti empat kali kepada PSM usai melihat pelanggaran yang dilakukan Sriwijaya.



Selain itu, ia juga memprotes wasit yang tak tegas dalam memimpin laga. Pasalnya hampir 20 menit Sriwijaya walk out dari dalam lapangan, tapi tak diberikan ultimatun. "Saya tak mengerti soal wasit harusnya berikan ultimatun waktu, tapi hampir 20 menit tak ada ketegasan saya kita ada aturannya dan wasit tak implementasikannya," kata dia. "Tak gampang itu diam selama 20 menit kemudian mengambil penalti lagi."



Oleh karena itu ia berharap PSSI dan wasitnya diskusi jika ada tim yang protes maka harus ada waktu ultimatun, jika tak diindahkan maka tim itu langsung kalah. "Kita saja tak pernah keluar lapangan kalau tim saya diberikan pinalti, kita selalu bermain sampai habis waktu," kata Robert.



Bek PSM Makassar, Steven Paulle, menambahkan kemenangan ini berkat kerja sama tim yang tak pernah kendor hingga peluit dibunyikan. "Kemenangan ini tak mudah karena kita sangat kerja keras," ucap Steven.



DIDIT HARIYADI