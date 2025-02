PSSI Beri Pelatihan Wasit VAR dan Asistennya untuk Liga 2 dan Liga 3 Musim Depan

Pelatihan VAR & AVAR juga menyajikan materi VAR Protocol Basics, Var New Way to Decide, VAR Line, Intervention Challenges, Intervention Hand Ball, hingga Intervention Fouls. Seluruh peserta gabungan dari wasit dan asisten wasit dari Liga 2 dan Liga 3 diwajibkan mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sesuai ketetapan FIFA, agar mereka mendapat sertifikasi sebagai Video Match Official.