PSSI Pastikan Timnas Indonesia Vs Kamboja Jadi Digelar 4 Oktober

Saksikan laga timnas senior dan U19 Indonesia versus Kamboja senior dan U19 di Stadion Patriot Chandrabhaga Bekasi, Rabu (4/10/2017). pic.twitter.com/13wYfiZ8B7 — PSSI - FAI (@pssi__fai) September 29, 2017

Khusus untuk timnas Indonesia U-19 sendiri baru saja berlaga dalam Piala AFF U-18 yang digelar di Myanmar dan akan mempersiapkan diri nanti untuk berlaga dalam kualifikasi Piala AFC U-19 di Korea.



Inilah lima pertandingan terakhir Kamboja:

5 September 2017, Kamboja vs Vietnam (1-2)

14 Juni 2017, Kamboja vs Afganistan (1-0)

8 Juni 2017, Kamboja Indonesia (0-2)

28 Maret 2017, Yordania vs Kamboja (7-0)

22 Maret 2017, Kamboja vs India (2-3).



Lima Pertandingan terakhir Indonesia:

2 September 2017, Indonesia vs Fiji (0-0)

13 Juni 2017, Indonesia vs Puerto Rico (0-0)

8 Juni 2017, Kamboja vs Indonesia (0-2)

21 Maret 2017, Indonesia vs Myanmar (1-3)

17 Desember 2016, Indonesia vs Thailand (0-2).