TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengubah susunan jadwal pertandingan di babak delapan besar Piala Presiden 2017 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.



Keterangan tertulis PSSI, menyebut perubahan itu dilakukan seusai PSSI melakukan koordinasi dengan pemilik hak siar. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah animo masyarakat, harapan para sponsor, dan keamanan.



Adapun pergantian jadwal itu adalah sebagai berikut ini. Pusamania Borneo FC dengan Madura United yang awalnya kick-off pada Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 18.00 WIB, digeser ke pukul 21.00 WIB.



Sedangkan pertandingan Persib Bandung melawan Mitra Kukar, yang seharusnya berlaga di akhir, akan dimulai pukul 18.00 WIB.



Pada Minggu, 26 Februari 2017, Semen Padang dengan Bhayangkara FC akan bertanding pada 21.00 WIB, mundur tiga jam dari jadwal sebelumnya.



Laga Arema FC versus Sriwijaya FC diubah menjadi pukul 18.00 WIB.



Terkait dengan pertimbangan keamanan, panitia pelaksana Piala Presiden 2017 menyatakan dua dari delapan tim yang bertanding memiliki pendukung terbanyak. Karena itu, mendapat perhatian lebih dari pihak berwajib.



Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, jadwal tanding dua tim tersebut digeser menjadi yang paling awal pada Sabtu dan Minggu.



"Kami memahami situasi klub pasca-revisi jadwal. Dengan alasan itu, pada hari Jumat (24/2), pukul 10.00 WIB, kami akan menggelar emergency meeting bersama manajer tim peserta babak delapan besar di Solo," kata ketua panitia pelaksana Piala Presiden 2017, Iwan Budianto.



Langkah panpel Piala Presiden 2017 tersebut ditanggapi baik oleh tim delapan besar Piala Presiden 2017.



Manajer Madura United Haruna Soemitro menilai rencana menggelar emergency meeting untuk membahas revisi kick-off laga di perempat final sebagai hal yang tepat.



"Ini yang kami tunggu. Terkait persiapan teknis, tidak ada masalah. Kami siap main jam berapa pun," tutur Haruna.



Pernyataan senada juga datang dari salah satu pemain Bhayangkara FC, I Putu Gede Juni Antara.



Menurut dia, timnya siap walau pertandingan mereka diundur menjadi malam hari.



"Bermain lebih malam memang sedikit masalah. Namun, kami sudah siap. Kami bakal menampilkan permainan terbaik agar mampu menang atas Semen Padang," kata Putu Gede.



Berikut ini jadwal terbaru laga delapan besar Piala Presiden 2017 yang diadakan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.





Sabtu, 25 Februari



Pukul 18.00 WIB: Persib Bandung vs Mitra Kukar



Pukul 21.00 WIB: Pusamania Borneo FC vs Madura United





Minggu, 26 Februari



Pukul 18.00 WIB: Arema FC vs Sriwijaya FC



Pukul 21.00 WIB: Semen Padang vs Bhayangkara FC



ANTARA