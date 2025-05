Puji Vardy, Mourinho: Pemain Terbaik Sepak Bola Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United (MU) Jose Mourinho menyanjung Jamie Vardy sebagai pemain sepak bola yang punya kemampuan melancarkan serangan balik paling berbahaya di kancah Liga Inggris (Premier Leagaue).



Manchester United mengaramkan skuad berjuluk The Foxes dengan skor 4-1 dalam laga Liga Inggris pekan lalu. Hanya saja penampilan Vardy dinilai kurang efektif, kata Mourinho sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.



"Mereka sangat berbahaya dalam melancarkan serangan balik dan Vardy pemain terbaik dalam sepak bola Inggris," kata Mourinho kepada media Portugal.



Manajer berkebangsaan Portugal itu juga melontarkan pujian kepada rekrutan anyar Leicester Islam Slimani yang bakal memberi warna baru dalam skuad asuhan Claudio Ranieri itu.



"Slimani kurang mampu menunjukkan penampilan terbaik ketika melawan Manchester. Ia masih belum punya kemampuan dalam mengantisipasi bola-bola atas dan tidak begitu kokoh ketika berduel di udara. Vardy terlalu berlari ke dalam. Ia menyerang dengan menyusur dari lini sayap."



ANTARA