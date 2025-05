Rahasia Persegres Bisa Tekuk Persib 2-1

TEMPO.CO, Gresik - Persegres Gresik United berhasil mengalahkan Persib Bandung 2-1 dalam lanjutan kompetisi Torabika Soccer Championship (TSC) di Stadion Tridharma, Gresik, Senin malam, 27 Juni 2016.



Dua gol Persegres dicetak Patrick Daniel Da Silva pada menit ke-18 dan Yusuf Efendi pada menit ke-89. Sedangkan satu gol Persib dicetak Tantan pada menit 82.



Sejak kick off babak pertama Persegres dan Persib sama-sama bermain terbuka dan sama-sama bermain menyerang. Peluang pertama dimiliki Persegres. Pada menit 10 tendangan keras Patrick Da Silva dari luar kotak penalti diblok oleh kiper Persib I Made Wardhana.



Menit 17 giliran Persib yang memperoleh peluang melalui Atep. Memanfaatkan salah komunikasi antara pemain belakang Persegres dengan kiper Sandy Firmansyah, Atep menendang bola lambung ke arah gawang Persegres yang sudah kosong, namun sayang tendangan Atep masih bisa dihalau oleh bek Ambrizal saat hendak memasuki gawang.



Menit 29 Patrick Da Silva berhasil membuat gol ke gawang Persib. Berawal dari tendangan bebas Oh In Kyun yang gagal ditangkap sempurna oleh I Made. Bola muntah itu kemudian langsung ditendang Patrick ke gawang Persib.



Tertinggal 1-0 membuat Persib mengurung pertahanan Persegres. Beberapa peluang Persib yang diciptakan Samsul Arif dan Zulham Zamrum, namun sayang belum dapat merubah skor.



Memasuki babak kedua pelatih Persib Herrie Setiawan memasukkan Tantan dan Sergio Van Dijk untuk menggantikan Zulham Zamrum dan Samsul Arif.



Masuknya dua pemain itu, membuat Persib memiliki banyak peluang. Salah satunya, peluang yang diciptakan Sergio Van Dijk pada menit 56, namun tendangan mendatar dari dalam kotak penalti Sergio dapat ditangkap kiper Persegres Sandy.



Persib baru menyamakan kedudukan menit 82. Berawal dari penetrasi Tantan di sebelah kiri pertahanan Persegres. Meski dikawal dua pemain belakang Persegres, Tantan berhasil membuat gol setelah tendangannya gagal diantisipasi kiper Sandy. Skor berubah 1-1.



Hasil himbang membuat Persib keasyikan menyerang, hal itu berhasil dimanfaatkan Persegres yang mampu mencuri gol di menit 89 melalui pemain pengganti Yusuf Efendi. Gol berawal dari serangan balik cepat di sisi kanan pertahanan Persib yang dilakukan Gozali Siregar.



Saat masuk ke dalam kotak penalti tendangan Gozali Siregar yang berhasil ditepis I Made, bola muntah itu langsung ditendang Yusuf yang berdiri bebas di depan gawang Persib. Skor 2-1 untuk keunggulan Persegres tidak berubah hingga selesainya pertandingan.



Usai pertandingan, pelatih Persegres Liestiadi mengatakan kemenangan ini didapat setelah para pemainnya dapat menjalankan strategi yang diterapkannya dengan baik. Dia menginstruksikan pemain Persegres agar saat menyerang tidak melakukan kesalahan sekecil apapun.



"Saya bilang manfaatkan peluang sekecil apapun untuk membuat gol," katanya.



Lestiadi mempersembahkan kemenangan ini kepada suporter yang sepanjang pertandingan tak henti-hentinya mendukung. "Ini kemenangan hadiah untuk suporter Persegres, Ultras Mania."



Pelatih Persib Herrie Setiawan menilai Persegres lebih beruntung memenangi pertandingan kali ini. Ini karena Persegres dapat membuat gol saat melakukan serangan balik dengan cepat.



"Saya akui Persegres bermain lebih baik dan dua gol terjadi karena pemain kami kurang konsentrasi," ujar Herrie.



