Rangkuman Hasil Piala FA: Chelsea Tersingkir, Manchester City dan Newcastle Lolos ke Babak 16 Besar

Callum Wilson menambah skor (20), tapi Tomoki Iwata menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh (40). Willock kemudian menjadi penentu kemenangan Newcastle lewat gol kedua di menit ke-82.

Hasil Lengkap Babak Keempat Piala FA

Brighton vs Chelsea 2-1

Birmingham vs Newcastle 2-3

Coventry vs Ipswich 1-4

Everton vs Bournemouth 0-2

Preston vs Wycombe 0-0 (Preston menang 1-0 adu penalti)

Southampton vs Burnley 0-1

Stoke vs Cardiff 3-3 (Cardiff menang 4-3 adu penalti)

Wigan vs Fulham 1-2

Leeds vs Millwall 0-2

Leyton Orient vs Manchester City 1-2

Manchester United vs Leicester 2-1.