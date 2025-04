Ranieri Dipecat Leicester, Begini Kehebohan di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City mengumumkan bahwa mereka telah memecat manajer Claudio Ranieri, Kamis. Pemecatan terhadap pelatih asal Italia itu dilakukan setelah rangkaian buruk yang terus diraih tim juara bertahan itu, yang kini terancam terdegradasi dari Liga Primer Inggris.



Pemecatan tersebut mendapat banyak respons di twitter, yang umumnya bernada negatif. Berikut di antaranya:

Gary Lineker (@GaryLineker)

"Setelah apa yang dilakukan Claudio Ranieri untuk Liecester City, keputusan memecatnya susah dijelaskan, tak termaafkan, dan sangat membuat sedih."

Jamie Carragher (@Carra23)

"Benar-benar guyonan."

Philip Neville (@ficcer18)

"Menyimpulkan bagaimana cara sepak bola bekerja."

Piers Morgan (@piersmorgan)

"Wayne Shaw dipecat karena makan pie. Claudio Ranieri dipecat karena memenangi Liga Primer. Minggu ini sepak bola makan dirinya sendiri."

Lukas Podolski (@podolksi10)

"Terima kasih #Ranieri."

Glenn Price (@Glennprice94)

"Dua manajer terakhir yang memenangi Liga Primer tak bertahan di musim berikutnya. Antonio Conte harus hati-hati...."

Setelah pemecatan itu, Ranieri sendiri bercuit singkat di twitter:

Thank you Leicester City supporters, thank you all #lcfc #Ranieri pic.twitter.com/CUTEut6ZtB