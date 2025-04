Ranieri Lakukan 10 Perubahan untuk Leicester di Piala FA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Leicester City, Claudio Ranieri, menyatakan timnya tidak diunggulkan saat menghadapi klub divisi League One Millwall sehingga ia akan melakukan 10 perubahan di tim utama pada pertandingan Piala FA di Stadion The Den Millwall, Sabtu besok.



The Foxes akan bertolak ke London timur setelah hanya meraih hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, yaitu kemenangan 3-1 atas rival Derby County di putaran keempat Piala FA.



Ranieri menjelaskan, timnya memang tidak difavoritkan karena Millwall sudah mengalahkan Bournemouth dan Watford dalam yang mengantar merekan ke babak kelima Piala FA.



Baca: Pogba dan Valencia Bikin Mourinho Berteriak-teriak Jengkel



Ranieri menyatakan akan menurunkan tim lapis kedua pada Piala FA menyusul padatnya jadwal Leicester untuk bertahan di Liga Utama Inggris dan Liga Champions.



"Saya membuat banyak perubahan. Semuanya baru di tim saya dan akan ada 10 perubahan lagi," kata Ranieri dilansir dari Skysports, Jumat.



"Millwall mengalahkan dua tim Liga Premier. Kami tahu dan kami tidak difavoritkan. Jika mereka mengalahkan Bournemouth dan Watford, mereka berada di atas kami," ujar bekas pelatih Chelsea itu.



"Target kami adalah Liga Premier, itu saja. Tentu kami juga bermain di Piala FA dan Liga Champions, dan kami ingin melakukan yang terbaik, tapi tujuan kami adalah untuk menjadi aman hingga akhir (di Liga Premier)," jelas Ranieri.



Baca: 5 Fakta Mengesankan Ibrahimovic & Man United di Liga Europa



Ranieri mengklaim perubahan susunan pemain untuk pertandingan besok bukanlah demi menjaga kebugaran pemain-pemainnya menjelang laga Liga Champions melawan Sevilla pada pekan depan.



"Percayalah, saya tidak memikirkan Sevilla (di leg pertama Liga Champions), saya berpikir tentang Millwall," ucap dia.



"Fokus kami adalah Millwall karena mereka dalam kondisi yang baik. Mereka mengalahkan Bournemouth dan Watford. Dari tanggal 17 Desember mereka tidak kalah dan mereka mencetak gol. Semuanya fantastis (bagi mereka). Mereka berjuang. Kami tahu segalanya dan kami positif," pungkas bekas pelatih Chelsea itu.



Baca: Dzeko Luar Biasa, Top Scorer di Liga Europa dan Liga Italia



ANTARA