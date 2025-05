Rashford, Masa Depan MU dan Timnas Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain muda Manchester United, Marcus Rashford, kembali menjadi sorotan setelah berhasil memborong dua gol ke gawang Arsenal, Ahad, 28 Februari 2016. Namanya tidak terlalu diperhitungkan ketika masuk line-up untuk Liga Europa pada leg kedua di Stadion Old Trafford.



Pandangan orang terhadapnya langsung berubah. Semula ia hanya dianggap sebagai pelengkap menyusul cederanya Anthony Martial. Namun, dalam debutnya bersama tim senior United itu, ia mencetak dua gol ke gawang Mitdjylland dan membawa MU ke babak 16 besar Liga Europa.



Tidak hanya itu, tapi pemain 18 tahun ini juga mencatat rekor sebagai pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di kompetisi Eropa. Rekor sebelumnya dipegang George Best (1946-2005) yang mencatatnya lebih dari setengah abad silam. BACA: Gaji Rashford Hanya 500 Pound Seminggu?



Rashford sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan ketika MU melawan Watford dan Leicester pada awal musim ini. Marcus Rashford lahir di Manchester pada 31 Oktober 1997. Sejak 1 Juli 2014, ia masuk ke klub MU.



Sebelum masuk MU, Rashford sempat berlatih di klub sepak bola ternama, Fletcher Moss Junior. Mengikuti jejak Wes Brown, Danny Welbeck, dan Ravel Morrison, ia pun datang dari Didsbury ke Old Trafford. Baca: Wenger Saja Terkagum-Kagum



Di awal musim pada Liga Pemuda UEFA, Rashford sudah menunjukkan kesan baik. Ia mencetak dua gol ke gawang PSV Eindhoven dan saat melawan Wolfsburg. Pelatih tim junior MU, Nicky Butt, menunjuk dia sebagai kapten.



Pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol pertamanya saat memperkuat tim U-21 dalam kemenangan 6-1 melawan Leicester sebelum Natal. Ia pun berlatih dengan tim utama MU pada banyak kesempatan sepanjang musim.



Sempat dilirik Manchester City, tapi ia bergeming. Rashford adalah striker yang energik. Tembakannya kuat, dan ia memiliki kemampuan untuk bermain di banyak posisi menyerang. Selain sebagai striker, Rashford mampu bermain sebagai pemain nomor 10 alias playmaker, atau gelandang serang.



Bintang muda Manchester ini terlahir dengan kemampuan mencetak gol yang spektakuler. Ia digadang-gadang sebagai ancaman nyata. Meski bakatnya masih tergolong mentah, perkembangan Rashford dalam 18 bulan terakhir ini sangat menggembirakan.



“Marcus adalah pemuda berbakat, juga pekerja keras,” kata Kepala Akademi Sepak Bola MU Nicky Butt. Ia melatih Rashford di tim muda MU. Di panggung UEFA Youth League, mereka mengalahkan PSV. Butt pun terkesan dengan kinerja Rashford dalam pertandingan itu.



Absennya 13 pemain MU, termasuk kapten Wayne Rooney, karena cedera hingga absen di Liga Europa, menjadi pintu bagi Rashford. Sebagai pemain cadangan, Manajer MU Van Gaal pun akhirnya memasukkan Rashford dalam pertandingan melawan Arsenal.



Melihat prestasinya, Van Gaal memuji Rashford dan menyebutnya sebagai pemain spesial. "Rashford hanya bermain dua pertandingan. Dia harus menunjukkan konsistensi untuk pertandingan ketiga, keempat, dan kelima," kata Van Gaal. "Namun dia telah menunjukkan peningkatan yang bagus."



