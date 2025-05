TEMPO.CO, Jakarta - Kasus penggelapan pajak yang menjerat megabintang sepak bola Lionel Messi membuat rivalitasnya dengan Cristiano Ronaldo menajam. Tentu saja, netizen yang menyebabkan hal ini terjadi.



Mulai Selasa lalu, 31 Mei 2016, Lionel Mesi menjalani sidang kasus penggelapan pajak di pengadilan Spanyol. Dia dituduh tidak membayar pajak sejumlah 3,2 juta pound sterling atau sekitar Rp 62 miliar.



Netizen lalu membandingkannya dengan Ronaldo. “Pekan yang gila, #Messi ada di pengadilan karena penghindaran pajak, @Cristiano mendonasikan bonus @ChampionsLeague-nya untuk amal,” cuit akun @Nick28T.

Crazy week, #Messi in court because of tax evasion, @Cristiano donating his @ChampionsLeague bonus to charity... pic.twitter.com/N4zahQYFEr