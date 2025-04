Real Madrid dan Barcelona Terancam Sevilla, Lihat Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di kancah La Liga Spanyol makin seru. Sevilla baru saja menggeser Barcelona dari kedua klasemen setelah mengalahkan Real Betis pada 2-1 pada Sabtu malam.



Sevilla kini mengemas nilai52, sama dengan Real Madrid yang memuncaki klasemen namun masih memiliki dua pertandingan tertunda. Barcelona yang turun ke posisi ketiga memiliki 51 poin.



Persaingan akan lebih menarik karena pada Ahad malam ini Real Madrid dan Barcelona sama-sama akan menghadapi lawan yang tangguh. Real Madrid yang baru dikalahkan Valencia di laga sebelumnya akan menghadapi Villarreal, penghuni urutan keenam klasemen dengan nilai 39.

Barcelona, yang sempat dipermalukan PSG 4-0 di Liga Champion tapi mampu bangkit saat melawan Leganes, akan melawan musuh yang lebih berat yakni Atletico Madrid. Dengan posisi Real Madrid dan Barcelona yang sama-sama dalam tekanan, Sevilla bisa saja menjadi tim yang diuntungkan.



Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 26 Februari:

18:00 Espanyol vs Osasuna (Bein Sports 2)

22:15 Atletico Madrid vs Barcelona (Bein Sports 2)



Senin, 27 Februari 2017

00:30 Athletic Bilbao vs Granada

00:30 Sporting Gijon vs Celta Vigo (Bein Sports 2)

02:45 Villarreal vs Real Madrid (Bein Sports 2)



FOOTBALL ESPANA | NS