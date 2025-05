TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil mendapatkan pemain baru keduanya pada Januari ini. Setelah mendatangkan remaja sensasional Norwegia, Martin Odegaard, klub raksasa Spanyol itu merekrut gelandang Brasil, Lucas Silva.



Lucas, 21 tahun, dibeli dari Cruizero seharga 11,5 juta pound sterling. Ia dikontrak selama lima setengah tahun.



Pemain yang juga diincar Arsenal ini disebut-sebut sebagai gelandang paling menjanjikan yang dimiliki Brasil. Ia sudah memperkuat timnas junior negara itu di berbagai level usia.



Ia juga ikut mengantarkan Cruzeiro menjadi juara pada 2013 dan 2014. Lucas masuk tim 11 pilihan federasi sepak bola Brasil (CBF) 2014 dan berhasil meraih Bola Perak sebagai lambang gelandang terbaik di Brasil.



Lucas tak mampu menyembunyikan rasa senangnya setelah bergabung dengan Madrid. “Saya sangat senang dengan momen ini, dan saya rasa ini merupakan peristiwa bersejarah dalam seumur hidup saya," kata dia. "Sungguh, saya masih belum dapat mempercayai bahwa ini merupakan sebuah kenyataan. Saya seperti sedang bermimpi."



Di Madrid, Lucas diharapkan bisa menggantikan peran Xabi Alonso yang hengkang ke Bayern Muenchen.



FOOTBALL ESPANA | NURDIN



