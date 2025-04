Real Madrid Ngotot Inginkan Mbappe, AS Monaco Mulai Pasang Harga

TEMPO.CO, Jakarta - Usaha AS Monaco untuk mempertahankan penyerang mereka, Kylian Mbappe, dari incaran klub-klub besar Eropa tampaknya mulai goyah. Klub Prancis ini dikabarkan telah membuka harga untuk Mbappe kepada Real Madrid.



Media Inggris, The Sun, menuliskan bahwa sumber mereka di internal Monaco menyatakan bahwa Real Madrid menjadi klub yang paling ngotot untuk membawa Mbappe keluar dari Stade Louis II, kandang Monaco. Meskipun beberapa kali mendapatkan penolakan, Madrid tak mau menyerah sehingga membuat para petinggi AS Monaco kesal.



Kondisi itu memaksa Monaco akhirnya mematok harga untuk Mbappe. Namun harga itu tak murah. Madrid diharuskan merogoh kocek senilai 112 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,85 triliun untuk memboyong penyerang berusia 18 tahun itu. Artinya, Mbappe akan menjadi pemain termahal di dunia jika transfer itu terwujud.



"Semua klub besar di Eropa sekarang menginginkan dia, tetapi Real Madrid yang paling keras berusaha dalam memberikan tekanan kepadanya dan keluarganya untuk pindah ke Sepanyol musim depan," ujar si sumber itu kepada The Sun.



"Tetapi Monaco mengatakan kepad Real mereka harus membayar 112 juta pound sterling dan memecahkan rekor pemain termahal di dunia terlebih dahulu sebelum berbicarakan transfer Kylian," ujarnya.



Mbappe menjadi incaran banyak klub besar setelah tampil mengesankan bersama AS Monaco musim ini. Dia total telah menyumbangkan 19 gol dalam 31 laga di semua kompetisi.



Di Liga Prancis, Mbappe mampu mengangkat prestasi klubnya keluar dari bayang-bayang Paris Saint-Germaine yang mendominasi dalam 4 tahun terakhir. Monaco kini berada di puncak klasemen dan berpeluang besar keluar sebagai juara.



Mbappe juga tampil apik di Liga Champions. Dia merupakan salah satu pahlawan Monaco ketika menumbangkan Manchester City pada babak 16 besar Liga Champions. Dia mencetak masing-masing 1 gol pada laga kandang dan tandang untuk membawa Monaco lolos ke babak 8 besar.



