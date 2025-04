TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memastikan mereka tak akan meneruskan perburuan terhadap penyerang AS Monaco, Kylian Mbappe. Bahkan menurut dia, Real Madrid telah menutup buku ceknya pada bursa transfer kali ini.



"Pemain baru? Saya kira tak akan ada lagi pemain baru. Kami telah memiliki pemain-pemain hebat," ujarnya. "Saya dan Zidane sepakat setelah mencapai Liga Champions untuk tak melakukan apa-apa dan hanya mempertahankan tim yang ada."



Perez sebelumnya sempat membenarkan ketertarikan Real Madrid kepada Mbappe. Namun harga yang dipatok AS Monaco untuk penyerang muda asal Prancis itu terlalu mahal sehingga membuat Madrid mundur.



AS Monaco disebut terus menaikkan harga Mbappe pada bursa transfer kali ini. Terakhir mereka mematok harga hingga 196 juta euro setelah Barcelona disebut ikut memburu pesepak bola berusia 18 tahun itu.



Real Madrid sendiri sudah mendatangkan dua pemain baru pada bursa transfer kali ini. Mereka membeli bek Theo Hernandez dari Atletico Madrid dan Dani Ceballos dari Real Betis.



DAILY STAR | FEBRIYAN