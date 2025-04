TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid dikabarkan siap memecahkan rekor transfer pemain termahal di dunia demi memboyong Eden Hazard dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Keberadaan Zinedine Zidane sebagai pelatih dianggap sebagai nilai plus bagi Real Madrid.



Laman The Sun mengabarkan sumber mereka di internal Real Madrid menyebutkan telah terjadi tiga kali pertemuan antara mereka dan perwakilan Hazard. Dalam salah satu pertemuan itu, disebutkan Madrid siap menggelontorkan uang hingga 100 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,714 triliun demi mewujudkan transfer itu.



Nilai itu bisa melampaui rekor transfer pemain termahal di dunia saat ini yang dipegang Paul Pogba saat dibawa Manchester United dari Juventus pada awal musim lalu. Saat itu United disebut menggelontorkan dana hingga 89 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,5 triliun.



Selain itu, Hazard dijanjikan tempat utama sebagai pengatur serangan Real Madrid jika dia setuju bergabung. Dia akan beroperasi tepat di belakang trio Karim Benzema, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo. Mengenai berapa bayaran yang akan diterima Hazard, belum ada informasi yang jelas.



Hazard sendiri sempat menyatakan dirinya merasa bahagia di Chelsea dan tak memikirkan kepindahannya ke Real Madrid beberapa waktu lalu. Namun Madrid tetap yakin mereka bisa membujuk penyerang lincah asal Belgia itu.



Keberadaan Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid dianggap sebagai faktor penarik bagi Hazard. Pesepak bola berusia 26 tahun itu memang mengidolakan Zidane.



Chelsea sendiri tak akan melepas Hazard begitu saja. Manajer Antonio Conte masih membutuhkan Hazard di Stamford Bridge karena musim depan mereka akan mencoba menjuarai Liga Champions. Apalagi Conte berencana membangun tim yang bisa menyokong Hazard agar bermain lebih apik musim depan.



Selain itu, uang bukanlah masalah bagi Chelsea. Klub asal London itu tak akan mudah tergiur iming-iming harga yang bagus untuk menjual pemain andalannya. Karena itu, upaya Real Madrid untuk memboyong Eden Hazard dipastikan akan menemui tembok keras.



