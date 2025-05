TEMPO.CO, Jakarta - Ada tiga alasan kenapa pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, sangat puas dengan performa timnya saat mereka menekuk Celta Vigo dalam laga lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, akhir pekan lalu.



Pertama, karena timnya menang dengan skor fantastis: 7-1. Kedua, karena dalam laga tersebut Cristiano Ronaldo mencetak empat gol. Dan terakhir, karena Gareth Bale turut menyumbang gol.



Laga kontra Celta Vigo ini menjadi kemunculan pertama Gareth Bale setelah absen dalam beberapa pekan terakhir. Dan ia melakukan comeback yang manis dengan sebuah gol di ujung laga.



"Bale sudah membaik. Dia cukup senang karena bisa bermain dan mencetak gol lagi setelah absen cukup lama," kata Zidane seperti dikutip dari ESPN FC, dua hari lalu.



Pemain asal Wales ini mengalami cedera betis saat melawan Sporting Gijon di laga lanjutan La Liga pada 17 Januari lalu. Cedera ini membuatnya absen dalam tujuh pertandingan.



Kini Bale sudah pulih dan siap turun saat Real Madrid menjamu AS Roma dalam putaran kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu dinihari.



Ia, tentu saja, akan menjadi amunisi tambahan bagi Zidane. "Saya pikir dia akan siap melawan AS Roma," kata Zidane. "Kita lihat saja nanti di lapangan."



Bale sendiri cukup antusias menyambut laga ini. Ia bahkan sudah berdiskusi dan berlatih secara khusus untuk meningkatkan tempo permainan.



"Kami berbicara di ruang ganti tentang bagaimana cara meningkatkan tempo permainan yang bisa membuat kerusakan di lini pertahanan lawan," kata Bale.



Real Madrid sebenarnya tak perlu banyak-banyak mencetak gol di laga ini. Sebab, mereka sudah unggul 2-0 pada leg pertama. Sehingga, mereka hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos ke perempat final.



Tekanan justru berada di bahu AS Roma. Sebab mereka harus menang dengan skor minimal 3-0 untuk bisa merebut tiket perempat final dari Real Madrid.



"Kami tahu ini sepertinya mustahil. Namun kami akan tampil sesempurna mungkin dan mencari setiap peluang untuk membobol gawang mereka," kata pemain gelandang AS Roma, Miralem Pjanic.



Pjanic cukup optimistis karena saat ini performa timnya sedang moncer. Mereka, misalnya, baru saja menekuk Fiorentina dengan skor 4-1. Ini menjadi kemenangan ketiga mereka secara beruntun.



Selain itu, Pjanic melanjutkan, antusiasme timnya juga cukup tinggi karena ini pertama kalinya mereka tampil di babak gugur Liga Champions sejak 2010/2011. "Kami akan memperlihatkan AS Roma yang sesungguhnya."



FOOTBALL ESPANA | ESPN FC | MARCA | ROMA RADIO | DWI AGUSTIAR