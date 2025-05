Real Madrid Vs Sporting, Komentar Pelatih dan Fakta Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid akan menghadapi Sporting dalam laga perdana Grup F Liga Champions musim kompetisi 2016/17 di Santiago Bernabéu, Madrid, Kamis dinihari WIB, mulai pukul 01.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh SCTV.



Berikut sejumlah fakta terkait pertandingan ini:



Komentar pelatih:



Zinédine Zidane (Real Madrid):



"Bagi banyak tim, kompetisi sejatinya merupakan pertarungan dalam perjuangan meraih kemenangan. Kami merupakan salah satu tim yang difavoritkan keluar sebagai juara. Hal ini ada artinya jika anda bekerja keras dan tampil bermain dengan sebaik mungkin agar dapat mewujudkan apa yang diharapkan dalam kompetisi ini.



Kami siap melawan mereka. (Sporting) tampil dengan gaya sepak bola menawan, dan mereka siap menantang kami. Ini pertandingan yang menarik bagi Cristiano Ronaldo, karena melawan bekas klubnya dulu. Pertandingan ini demikian istimewa bagi dia."



Jorge Jesus (Sporting):



"Kami akan mencoba tampil mengimbangi permainan Madrid. Ini pertandingan yang penting bagi kami di fase grup. Selama pekan ini, kami telah bekerja dengan kesungguhan hati. Kami juga akan menunjukkannya ketika melawan Real Madrid.



Kami tentu saja harus memberi perhatian istimewa kepada Ronaldo, meski kami tidak harus juga menyiapkan racikan strategi khusus untuk mengawal dan menjaga pergerakan dia. Real Madrid banyak dihuni pemain-pemain hebat, dengan pelatih hebat pula. Mereka tampil lebih kuat ketika dibesut Zidane."



Susuna pemain:



Real Madrid (4-3-3): Casilla; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modri; Bale, Benzema, Ronaldo.

Absen: Navas (cedera bahu), Coentrao (cedera lutut).



Sporting (4-4-2): Patricio; Joao Pereira, Coates, Semedo, Zeegelaar; William Carvalho, Adrien, Ruiz; Campbell, Gelson, Dost.



Data dan fakta:



- Real Madrid dan Sporting Portugal sama-sama pernah melakoni laga penyisihan grup untuk kali kedua di ajang Liga Champions sesudah musim 2000/01. Kedua tim meraih hasil imbang di Lisbon (2-2) sebelum Real Madrid menang 4-0 di laga kandang.

- Sporting menelan dua kekalahan ketika bertanding di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid. Pada 1994/95 di piala UEFA dan 2000/01 di Liga Champions (tidak pernah memasukkan gol, kebobolan lima gol).

- Real Madrid meraih kemenangan Piala Eropa an Liga Champions dalam 11 kesempatan, mencakup dua dari tiga kemenangan (2014. 2016). Capaian ini melewati prestasi tim-tim lainnya.

- Real berjuang menjadi tim yang kali pertama - sesudah AC Milan - berusaha merebut kembali gelar Liga Champions/Piala Eropa. Rossoneri meraih prestasi itu pada 1989 dan 1990.

- Real Madrid tampil dalam 20 musim berturut-turut di ajang Liga Champions. Ini capaian tertinggi dibandingkan dengan tim-tim lainnya.

- Real Madrid sekurangnya mencapai babak semi-final dalam enam kompetisi Liga Champions.

- Di babak penyisihan grup, Real Madrid meraih 17 kemenangan dari 19 laga (dua imbang). Mereka juga menorehkan sembilan clean sheet dalam 10 laga di babak penyisihan.



Hasil lima laga terakhir:



Real Madrid:

10/9/16 Real Madrid 5 - 2 Osasuna

27/8/16 Real Madrid 2 - 1 Celta de Vigo

21/8/16 Real Sociedad 0 - 3 Real Madrid

16/8/16 Real Madrid 5 - 3 Stade de Reims

9/8/16 Real Madrid 3 - 2 Sevilla



Sporting CP:

10/9/16 Sporting 3 - 0 Moreirense

28/8/16 Sporting 2 - 1 Porto

20/8/16 Paços de Ferreira 0 - 1 Sporting

13/8/16 Sporting 2 - 0 Funchal

5/8/16 Sporting 0 - 0 Nice Côte d'Azur



Head To Head:



25/10/2000 Real Madrid 4 - 0 Sporting

12/9/2000 Sporting 2 - 2 Real Madrid.



ANTARA