Rekap Hasil Liga 1: Malut United, Borneo FC dan Bali United Menang

Dalam waktu berbarengan, duel PSIS Semarang vs Borneo FC di Stadion Jatidiri berakir dengan skor 2-5 untuk keunggulan tim tamu. Lima gol tim Pesut Etam dicetak Mariano Peralta dengan dua gol, serta tiga gol dari Rosembergne da Silva, Ronaldo, dan Habibi Jusuf. Sedangkan, dua gol tuan rumah dibuat Sandy Ferizal dan Joao Ferrari.

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Partai terakhir yang dimainkan hari ini, PSM Makassar vs Bali United yang berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pukul 19.00 WIB, berjalan sengit sejak awal laga. Meski mampu unggul penguasaan bola dan memiliki banyak peluang, tim tuan rumah tak mampu mencetak gol balasan.

Jadwal dan Hasil Liga 1 Pekan Ke-30:

Jumat, 25 April 2025

PSIS Semarang vs Borneo FC (2-5)

Dewa United vs Malut United (1-2)

PSM Makassar vs Bali United (0-1)