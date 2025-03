Rekap Hasil Liga 1 Minggu 2 Maret 2025: Bali United vs Persita Tangerang Seri, PSM Makassar dan Persis Solo Menang

TEMPO.CO , Jakarta - Duel Bali United vs Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu, 2 Maret 2025, berakhir seri 1-1.

Di satu sisi, Borneo FC gagal memperpanjang catatan kemenangan menjadi tiga kali beruntun. Hasil ini sekaligus membuat mereka tergeser ke peringkat ketujuh klasemen sementara Liga 1.

Jadwal dan Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Ke-25

Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United (1-2)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (4-1)

Semen Padang FC vs PSBS Biak (1-1)