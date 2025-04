Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-30, Persib Bandung Hanya Butuh Dua Poin untuk Juara

Sementara itu, Persija Jakarta terlempar dari empat besar dan sekarang di posisi kelima setelah dipermalukan Semen Padang FC dengan kekalahan 0-2 di hadapan pendukungnya di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, 27 April 2025.



Pertandingan Persib melawan Malut United pada laga tandang pekan ke-31 yang dijadwalkan Jumat, 2 Mei 2025, pukul 19.00 WIB, bisa menjadi penentuan juara bagi Marc Klok dan rekan-rekannya. Apabila mereka mampu meraih minimal hasil imbang di Stadion Gelora Kie Raha, pasukan Bojan akan mngunci gelar musim ini.

Rekap Hasil Pertandingan Pekan Ke-30 Liga 1

PSIS Semarang vs Borneo FC (2-5)

Dewa United vs Malut United (1-2)

PSM Makassar vs Bali United (0-1)

PSBS Biak vs Barito Putera (2-1)

Persib Bandung vs PSS Sleman (3-0)

Persis Solo vs Persita Tangerang (1-0)

Persija Jakarta vs Semen Padang FC (0-2)

Arema FC vs Persebaya Surabaya (1-1)

Madura United vs Persik Kediri (2-1)