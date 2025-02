Rekap Hasil Liga Champions Babak Playoff, Daftar Tim yang Lolos, dan Jadwal Undian 16 Besar

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Sehari sebelumnya, Bayern Munchen, Monaco, Club Brugge, dan Feyenoord juga lolos ke babak 16 besar. Mereka menyusul Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Aston Villa yang lolos langsung.

Rekap Hasil Liga Champions Playoff 16 Besar

Rabu dinihari, 19 Februari 2025

AC Milan vs Feyenoord 1-1 (agregat 1-2)

Atalanta vs Club Brugge 1-3 (agregat 5-2)

Bayern Munchen vs Celtic 1-1 (agregat 3-2)

Benfica vs Monaco 3-3 (agregat 3-4)