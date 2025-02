Rekap Hasil Liga Champions: Bayern Munchen Lolos ke Babak 16 Besar, AC Milan Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu dinihari, 19 Februari 2025, menampilkan empat laga leg kedua playoff 16 besar. Bayern Munchen lolos meski ditahan Celtic, sedangkan AC Milan disingkirkan Feyenoord. Benfica dan Club Brugge juga melaju.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Simak rangkumannya: Bayern Munchen Lolos Bayern Munchen memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions meski hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Celtic di leg kedua. Mereka menang agregat 3-2.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bermain di kandang, tim asal Jerman itu sempat tertinggal setelah Nicolas Kuehn, mantan pemain akademi Bayern, mencetak gol di menit 63. Harry Kane nyaris membalas lewat tendangan yang menghantam mistar jelang turun minum.

Di detik-detik akhir injury time, Alphonso Davies menjadi pahlawan dengan menyambar bola rebound setelah sepakan Leon Goretzka ditepis kiper Kasper Schmeichel. AC Milan Tersingkir Klub Liga Italia, AC Milan, gagal melangkah ke babak 16 besar Liga Champions. Mereka tersingkir setelah bermain 1-1 dengan Feyenoord (Belanda) di San Siro. Mereka kalah agregat 1-2.

AC Milan unggul lebih dahulu lewat gol cepat Santiago Gimenez, pada menit pertama. Namun, nasib buruk menghampiri saat Theo Hernandez menerima kartu kuning kedua karena diving pada menit 55, membuat Rossoneri bermain dengan 10 pemain.

Feyenoord memanfaatkan keunggulan jumlah pemain lewat gol Julian Carranza (menit 73), yang sekaligus menentukan kemenangan agregat. Keributan di akhir laga memicu kartu merah untuk Givairo Read (Feyenoord) dan kartu kuning untuk Rafael Leao (Milan). Benfica Singkirkan Monaco Klub Portugal Benfica lolos usai menahan AS Monaco (Prancis) dengan skor 3-3. Mereka lolos ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 4-3.

Kerem Akturkoglu membuka keunggulan Benfica pada menit 22. Monaco berbalik unggul lewat Takumi Minamino (32’) dan Eliesse Ben Seghir (56’).

Benfica menyamakan kedudukan lewat penalti Vangelis Pavlidis (65’). George Ilenikhena (Monaco) dan Orkun Kokcu (Benfica) saling membalas gol di menit akhir.

Pertandingan berakhir dengan ketegangan tinggi, tetapi Benfica berhasil mempertahankan keunggulan agregat. Club Brugge Hancurkan Atalanta Klub Belgia, Club Brugge, menyingkirkan Atalanta (Italia). Mereka lolos ke babak 16 besar dengan kemenangan 3-1 di leg kedua dan secara agregat unggul 5-2.

Chemsdine Talbi, yang baru berusia 18 tahun, menjadi bintang dengan mencetak dua gol cepat di babak pertama. Ferran Jutgla juga mencetak gol untuk memperbesar keunggulan Club Brugge.

Atalanta berusaha bangkit di babak kedua dan sempat mendapat gol lewat Ademola Lookman (52’). Tetapi kiper Simon Mignolet kemudian menjadi penghalang yang tangguh. Ia menepis penalti Lookman dan beberapa melakukan penyelamatan krusial lain.

Dengan hasil ini, empat tim telah mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Mereka bergabung dengan delapan tim yang sudah lebih dahulu lolos langsung. Empat tiket lain masih akan diperebutkan Kamis dinihari nanti. Liga Champions Playoff 16 Besar Leg Pertama

Rabu dinihari, 12 Februari 2025

Brest vs PSG 0-3

Juventus vs PSV 2-1

Manchester City vs Real Madrid 2-3

Sporting CP vs Dortmund 0-3.

Kamis dinihari, 13 Februari 2025

Club Brugge vs Atalanta 2-1

Celtic vs Bayern Munchen 1-2

Feyenoord vs AC Milan 1-0

Monaco vs Benfica 0-1.

Leg kedua

Rabu dinihari, 19 Februari 2025

AC Milan vs Feyenoord 1-1 (agregat 1-2)

Atalanta vs Club Brugge 1-3 (agregat 5-2)

Bayern Munchen vs Celtic 1-1 (agregat 3-2)

Benfica vs Monaco 3-3 (agregat 3-4)

Jadwal Kamis dinihari, 20 Februari 2025

00:45 Dortmund vs Sporting CP

03:00 PSG vs Brest

03:00 PSV vs Juventus

03:00 Real Madrid vs Manchester City.