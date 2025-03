Rekap Hasil Liga Champions: PSG Singkirkan Liverpool; Susul Bayern, Inter, dan Barcelona ke Perempat Final

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Barcelona masih menantikan lawan di perempat final Liga Champions, yakni pemenang laga Borussia Dortmund vs Lille. Kedua tim akan berhadapan Kamis dinihari WIB, 13 Maret, dengan kedudukan masih imbang 1-1.

Hasil dan Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions

Rabu, 12 Market 2025

Barcelona vs Benfica 3-1 (skor akhir 4-1)

Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen 0-2 (skor akhir 0-5)

Inter Milan vs Feyenoord 2-1 (skor akhir 4-1)

Liverpool vs PSG 0-1 (skor akhir 1-1, PSG menang adu penalti 4-1).