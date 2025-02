Rekap Hasil Liga Europa Leg Pertama Playoff 16 Besar: Porto vs Roma Berakhir Imbang, Ajax dan Fenerbahce Menang

Hasil Liga Europa

(Leg pertama playoff 16 besar)



Midtjylland vs Real Sociedad 1-2

Union SG vs Ajax 0-2

Ferencváros vs Viktoria Plze 3-0

Porto vs Roma 1-1

Fenerbahce vs Anderlecht 3-0

AZ Alkmaar vs Galatasaray 4-1

Twente vs Bodo/Glimt 2-1

PAOK vs FCSB 1-2.