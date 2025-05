Rekap Hasil Liga Inggris: Liverpool vs Arsenal Imbang, Manchester United Kalah Lagi

Kekalahan tersebut membuat Manchester United tidak beranjak dari peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 39 poin dari 36 pertandingan. Di sisi lain, West Ham naik ke peringkat ke-15 dengan koleksi 40 poin dari 36 laga. Tiga angka atas MU menghentikan catatan negatif delapan pertandingan liga tanpa kemenangan West Ham.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-36

Bournemouth vs Aston Villa 0-1

Fulham vs Everton 1-3

Southampton vs Manchester City 0-0

Wolves Brighton 0-2

Ipswich Town vs Brentford 0-1

Newcastle United vs Chelsea 2-0

Manchester United vs West Ham 0-2

Nottingham Forest vs Leicester City 2-2

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace 0-2

Liverpool vs Arsenal 2-2