Rekap Hasil Piala FA 2024-2025: Liverpool dan Tottenham Hotspur Tersingkir

Hasil hari sebelumnya:

Brighton vs Chelsea 2-1

Birmingham City vs Newcastle United 2-3

Coventry City vs Ipswich Town 1-4

Everton vs Bournemouth 0-2

Preston North End vs Wycombe Wanderers 1-0

Southampton vs Burnley 0-1

Stoke City vs Cardiff City 3-4

Wigan Athletic vs Fulham 1-2

Leeds United vs Millwall 0-2

Leyton Orient vs Manchester City 1-2

Manchester United vs Leicester City 2-1.