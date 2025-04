Renato Sanches Mencuri Panggung Saat Bayern Mengalahkan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Munchen masih mengandalkan Renato Sanches saat mengalahkan Chelsea 3-2 dalam laga pramusim International Champions Cup (ICC) di Stadium Nasional Singapura pada Selasa, 25 Juli 2017. Tapi, seusai laga itu, bintang muda asal Portugal itu menyatakan hasratnya untuk hengkang.



Sanches, 19 tahun, tampil penuh di laga tersebut. Ia juga bermain apik, bahkan dinilai sejumlah netizen mampu mengatasi kehebatan gelandang Chelsea, N'Golo Kante.



Seusai laga tersebut, Sanchez justru menyatakan keinginannya untuk keluar dari tim Bayern Munich. “Saya masih muda, saya masih ingin dan saya harus bermain lebih banyak lagi. Saya rasa kesempatan untuk melakukan itu lebih besar di Milan daripada di Munchen,” katanya.



AC Milan memang tengah berusaha mendatangkan pemain muda ini. Selain itu, Manchester United juga meminatinya. CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, sebelumnya mengatakan siap melepas Sanches dengan harga 43 juta pound sterling.



Sanches selama ini dianggap salah satu pemain muda berbakat yang ada di Eropa. Karena itu Bayern dianggap beruntung sat membelinya seharga 35 juta pounds dari Benfica pada tahun lalu. Namun, ternyata pemain ini gagal tampil mengesankan bersama klub Bundesliga itu.



Sanches berharap masa depannya segara jelas. “Saya sekarang ada di Bayern tapi begitu kami kembali ke Munchen dari Asia, kami akan duduk bersama dan menemukan solusi bersama-sama,” kata dia.



Carlo Ancelotti, manajer Bayern, mengatakan bahwa meski Sanches berlatih bersama mereka, tapi ada kemungkinan untuk pindah.



Sementara itu, suporter Manchester United mendesak agar klub itu merekrut Sanches yang tampil apik saat melawan Chelsea. Tuntutan itu ramai-ramai dituangkan lewat twitter. Lihat salah satunya, yang menganggap Sanches lebih mengesankan dari kabar yang ia dengar:

Renato Sanchez! Watching him live is even more convincing. Super impressive for a young kid. Get him already @ManUtd !!