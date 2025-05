TEMPO.CO, Jakarta - Raheem Sterling merasa senang telah mengakhiri proses kepindahannya yang berlarut-larut. Pemain yang ditebus dengan mahar 49 juta pound sterling atau setara dengan Rp 1,022 triliun ini siap tampil konsisten untuk merengkuh gelar prestisius.



"Saya senang semua berakhir dan selesai, dan saya tidak sabar menunggu," kata Sterling. "Dengan banyaknya pemain berkualitas di sekeliling kita, makin besar kualitas yang bisa kita tunjukkan."



Sterling sebenarnya masih memiliki kontrak di Anfield hingga 2017, tapi ia menolak menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan gaji Rp 2 miliar per pekan. Sebelumnya, The Reds telah dua kali menolak tawaran yang diajukan City sebelum akhirnya setuju dengan nilai baru yang disodorkan kubu The Citizens.



"Yang paling membuat saya senang adalah kami punya skuad kelas dunia dan tahu kami punya tim yang mampu menjuarai banyak gelar," ucap Sterling.



Sterling, yang bergabung dari QPR pada 2010, menyampaikan rasa hormat kepada tiga manajer Liverpool yang pernah bekerja sama dengannya. Hal yang sama ia sampaikan pula ke agennya, Aidy Ward, yang mengatakan pada Mei lalu bahwa Sterling tidak akan menandatangani kontrak baru di Liverpool meski disodori gaji Rp 18 miliar per pekan.



"Saya ingin berterima kasih kepada Brendan Rodgers yang telah memberikan kesempatan di tim utama dan peluang menyegel posisi di tim utama, serta menunjukkan bakat saya ke dunia," ujar Sterling.



Ucapan terima kasih tak lupa ia sampaikan kepada Rafael Benitez yang telah membawanya ke Anfield pada umur 15 tahun. Juga kepada Kenny Dalglish yang telah memberikan kepercayaan begitu besar dengan memasukkannya ke tim pada usia belia. Terakhir, ia nyatakan rasa syukur kepada ibu dan saudarinya, serta tim manajemen dan Aidy Ward yang telah membantunya berfokus dan berada di tempatnya sekarang.



Pemain sayap 20 tahun ini percaya permainannya akan berkembang bersama klub barunya setelah menjadi pemain termahal Inggris sepanjang sejarah. Sterling sebelumnya merupakan pemain sayap andalan Liverpool yang mulai mencuri perhatian pada musim 2013-14 kala The Reds nyaris meraih gelar Liga Primer Inggris pertamanya. Sterling memperoleh predikat pemain muda terbaik Eropa Desember tahun lalu dan pemain muda dengan nilai termahal di Benua Biru.



