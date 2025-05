TEMPO.CO, Jakarta - Paul Pogba akhirnya resmi bergabung dengan Manchester United dari Juventus. Klub Liga Inggris itu pada Selasa mengikatnya dengan kontrak berdurasi lima tahun dan dengan transfer fee termahal sepanjang sejarah.



Gelandang serang timnas Prancis 23 tahun tersebut didatangkan dengan mahar yang mesti dirogoh dari kocek klub Setan Merah sebesar 89 juta pound sterling atau setara dengan US$ 115,98 juta (Rp 1,52 triliun).



Nilai transfer sebesar itu memecahkan rekor sebelumnya ketika juara Liga Champions Eropa, Real Madrid, memboyong ujung tombak timnas Wales, Gareth Bale, dari Tottenham Hotspur pada 2013 dengan nilai 100 juta euro atau setara US$ 110,84 juta.



Pogba mengaku senang bisa kembali ke MU. “Saya senang kembali bergabung dengan United. Ini klub yang selalu mendapat tempat spesial di hati saya dan saya akan sungguh-sungguh melihat ke depan untuk bekerja sama dengan (pelatih) Jose Mourinho,” kata Pogba sebagaimana tertera dalam website resmi MU.



Dia mengaku melewati masa yang menyenangkan bersama Juventus, yang disebutnya sebagai klub hebat dengan para pemain yang juga teman baik. “Namun saya merasa ini waktu yang tepat untuk kembali ke Old Trafford.”

Thanks @juventusfc and all Juventini. Goodbye means nothing, it is the time we spent together that matters