TEMPO.CO, Jakarta - Performa buruk gelandang James Rodriguez bersama Real Madrid musim ini menemukan jawabannya. Pelatih fisik Envigado FC, klub pertama yang dibela Rodriguez, mengatakan sang pemain sebenarnya menaruh hati kepada rival abadi Madrid, Barcelona.



Juan Carlos Grisales, sang pelatih fisik, menceritakan bahwa Rodriguez mengagumi Barcelona sejak masih remaja. Saat masih berusia 15 tahun, bakat Rodriguez sudah mulai tercium pemandu bakat klub-klub besar di Argentina.



Tapi tawaran dari berbagai klub itu ditampik Rodriguez muda. "Dia mengatakan, 'Tidak, saya hanya ingin bermain untuk Barcelona. Tidak untuk Real Madrid, tapi Barcelona'," ujarnya, seperti dilansir laman AS.



Sayangnya, tawaran dari Barcelona tak juga hadir ke hadapan Rodriguez. Pada 2008, dia akhirnya menerima pinangan klub Argentina, Banfield.



Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menginjakkan kakinya di Eropa bersama klub Portugal, Porto, pada 2010. Tiga musim berselang, dia hijrah ke AS Monaco dan akhirnya bergabung bersama Real Madrid dua musim lalu.



Grisales menuturkan Rodriguez adalah pemain yang memiliki kemauan keras. Dia selalu bekerja lebih keras ketimbang rekan setimnya. Semua itu dilakukan Rodriguez untuk mengejar mimpinya: bermain di Barcelona.



Namun, meskipun tak bergabung dengan Barcelona, Grisales mengaku bangga dengan pencapaian Rodriguez saat ini. Dia pun yakin bekas anak asuhnya itu akan mampu meraih gelar pemain terbaik di dunia suatu saat nanti.



"Tak ada yang menyangka kariernya akan sejauh ini. Kami yakin dia akan kembali ke performa terbaiknya dan merebut trofi Balon d'Or," ujarnya.



AS | FEBRIYAN