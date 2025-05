Roma Vs Real Madrid, Debut Berat Zidane di Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Hari masih cukup pagi di Madrid. Namun Zinedine Zidane dan para pemain Real Madrid sudah berlatih di lapangan latihan sepak bola Valdebebas, Madrid, Senin lalu.



Memakai jaket dan celana panjang abu-abu dengan strip hijau, pelatih berkepala plontos itu meminta para pemain terus bergerak dan berlari.



"Dia meminta kami mengalirkan bola dengan cepat. Ini sangat menguras tenaga," kata pemain bek tengah Real Madrid, Raphael Varane, kepada situs resmi UEFA, kemarin.



Sejak dilatih Zidane pada awal Januari lalu, para pemain Real Madrid memang harus menjalani latihan fisik yang lebih keras. "Dia ingin kami menyerang dengan level yang lebih tinggi," kata Varane.



Namun keringat mereka tak menetes sia-sia. Sebab, sejak ditangani Zidane, Real Madrid belum terkalahkan dalam enam laga terakhir. Dalam enam laga tersebut, mereka sukses mengemas 23 gol.



Artinya, tim berjuluk Los Blancos ini rata-rata mencetak 3,8 gol dalam setiap pertandingan. Catatan ini lebih bagus dari Barcelona yang mencetak 3,6 gol per pertandingan dalam enam laga terakhir.



"Zidane telah meng-upgrade banyak hal di tim ini. Dia memberikan ide-ide tentang bagaimana cara bermain dan semua itu membuat kami lebih percaya diri," kata striker Karim Benzema.



Namun Zidane sebenarnya tak banyak mengubah taktik Real Madrid. Ia, misalnya, masih menggunakan formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1, seperti yang digunakan Rafael Benitez, pelatih sebelumnya.



Hanya, jika di era Benitez posisi Ronaldo dan Gareth Bale kerap diutak-atik, kedua pemain itu kini dikembalikan ke habitat mereka sebagai pemain sayap.



Di masa Benitez, Bale sering dimainkan sebagai penyerang lapis kedua dan Ronaldo sebagai striker. Zidane menilai, taktik Benitez ini keliru karena Ronaldo dan Bale murni pemain sayap.



"Ronaldo punya kecepatan dan sangat bagus dalam duel satu lawan satu. Karena itu, saya mengembalikan posisinya ke sayap karena di sana ia akan lebih berbahaya," kata Zidane.



Selain mengembalikan Ronaldo dan Bale ke habitatnya, Zidane membuat permainan Real Madrid lebih cepat. Hasilnya, mereka tak terkalahkan dalam enam laga.



Namun catatan ciamik tersebut hanya ditorehkan Zidane di La Liga. Ia membutuhkan ujian lain, yakni Liga Champions --turnamen paling bergengsi di Eropa.



Zidane akan memulai debutnya di Liga Champions sebagai pelatih saat Real Madrid menantang AS Roma dalam putaran pertama babak 16 besar di Stadion Olimpico, Kamis dinihari.



Ini, tentu saja, tidak akan mudah. Sebab, selain pengalaman pertama, kekuatan Real Madrid saat ini sedang tidak 100 persen. Sebab, mereka akan bermain tanpa Gareth Bale dan Pepe.



Bale mengalami cedera betis pada 17 Januari dan baru akan pulih dalam dua atau tiga pekan ke depan. Sementara itu, Pepe mengalami cedera kaki kanan dan belum akan pulih pekan ini.



Selain itu, pemain bek Marcello juga belum pulih benar dari cedera bahu. Karenanya, meski dibawa ke Roma, Marcello belum tentu akan bermain. Sebab, terlalu berisiko.



Karena itu, lini belakang Madrid akan menjadi sangat rentan. Sebab, Pepe dan Marcello adalah dua pemain bek andalan Real Madrid selama ini. Lini belakang inilah yang mungkin akan dibidik AS Roma.



"Saya pernah di Barcelona dan tahu bagaimana cara menghadapi mereka," kata pemain gelandang AS Roma, Seydou Keyta. "Kami hanya harus yakin dengan kekuatan kami sendiri."



AS Roma, seperti Real Madrid, juga memiliki pelatih baru, yakni Luciano Spalletti. Pelatih kaya pengalaman ini pernah melatih delapan klub Italia dan satu klub Rusia (Zenit Petersburg).



Dengan pengalamannya yang segudang itu, Spalletti tentu telah menemukan cara meredam serangan Real Madrid, sekaligus mencari celah untuk menyusup ke barisan pertahanan mereka.





