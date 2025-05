TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih AS Roma, Luciano Spalletti, menyatakan tidak akan menugaskan pemainnya untuk mengawal pergerakan Cristiano Ronaldo saat menjamu Real Madrid pada leg pertama 16 besar Liga Champions, Kamis dinihari, 18 Februari 2016, WIB.



Pelatih asal Italia itu yakin ambisi dan kepercayaan diri pemainnya akan menjadi kunci permainan, bukan sejarah pertandingan di antara kedua klub di Stadion Olimpico, Roma.



"Ronaldo adalah salah satu pemain terkuat di dunia dan selalu bisa membuat perbedaan. Dia merupakan pesepak bola modern, kuat, cepat, dan mampu mencetak banyak gol," kata Spalletti, seperti dilansir AFP, Selasa lalu.



"Tapi saya tidak akan menggunakan tiga pemain saya untuk menutup pergerakannya," ucap Spalletti.



Real Madrid telah memenangi sepuluh trofi Liga Champions dan menjadi tim favorit juara tahun ini bersama Bayern Muenchen dan Barcelona. Kendati tak diperkuat pemain sayap Gareth Bale karena cedera betis, trio penyerang kelas dunia Ronaldo, Karim Benzema, dan James Rodriguez berpotensi merepotkan pertahanan AS Roma.



Real juga kembali diperkuat bek kiri Marcelo yang absen saat Los Blancos menang 4-2 atas Athletic Bilbao pada akhir pekan karena dislokasi bahu. Pada laga itu, Ronaldo dalam performa bagus setelah mencetak dua gol. Toni Kroos dan James Rodriguez juga mencetak gol.



Spalletti, yang bergabung dengan AS Roma untuk kedua kalinya dengan menggantikan pelatih Rudi Garcia, pernah mengalahkan Real Madrid pada 16 besar Liga Champions 2008.



ANTARA