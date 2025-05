Ronaldo Ditawari Main Film Karya Pemenang Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Seakan belum cukup menjadi salah satu bintang besar sepak bola masa kini dan selebritas olahraga dunia yang punya merek celana dalam sendiri, Cristiano Ronaldo akan merambah dunia perfilman.



Menurut harian Marca, Ronaldo dijanjikan debutdalam film layar lebar oleh sutradara pemenang Piala Oscar, Martin Scorsese. Film yang akan dibuat Scorsese berjudul The Manipulator. Film ini bercerita tentang Alessandro Proto, miliuner Italia menginspirasi ditulisnya novel populer Fifty Shades of Grey.



Laman ESPN menduga tawaran ini muncul karena apartemen Ronaldo di Trump Tower, New York, bakal digunakan sebagai salah satu tempat pengambilan gambar. Apartemen senilai US$ 18,5 juta atau sekitar Rp 265 miliar ini sebelumnya milik Proto. Ronaldo membelinya bulan lalu.



Ronaldo disebut akan menjalani peran kecil dalam film itu. Hanya sebagai pemanis. Entah sebagai apa.



Majalah Forbes menyebut Ronaldo merupakan pemain berpenghasilan tertinggi kedua pada 2014. Penghasilannya mencapai US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,14 triliun. Dalam daftar itu, pemain Real Madrid ini berada di bawah petinju Amerika Serikat, Floyd Mayweather Jr. yang mendapatkan penghasilan dengan total US$ 105 juta sepanjang 2014.



Ronaldo juga kerap menjadi bintang iklan. Produk yang ia bintangi pun bermacam-macam. Mulai celana jinshingga minuman suplemen.



