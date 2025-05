Ronaldo Sumbang Gol dan Assist, Real Madrid Singkirkan Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Raksasa Spanyol Real Madrid berhasil mengalahkan klub Italia AS Roma 2-0 pada leg kedua 16 besar Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabudini hari WIB. Hasil ini sekaligus mengantar pasukan Zinedine Zidane melenggang ke perempat final dengan kemenangan agregat 4-0.



Cristiano Ronaldo menjadi pemain kunci pada laga ini dengan membukukan satu gol dan memberi satu assist untuk gol James Rodriguez. Pada laga pertama, Ronaldo juga menyumbang satu gol.



Dalam pertandingan ini, Real Madrid sudah mengemas peluang ketika laga memasuki menit ke-8 lewat kerja sama Marcelo dan Gareth Bale dari sisi kiri, namun sontekan penyerang asal Wales itu tidak akurat ke gawang Roma.



AS Roma bereaksi untuk menyerang balik Real Madrid lewat tusukan yang dilancarkanb Mohamed Salah kemudian mengirimkan umpan yang gagal dimaksimalkan sepakan kaki kiri Edin Dzeko menjadi gol pada menit 14.



Pada menit ke-21, kiper AS Roma Szczesny mementahkan sepakan keras Luca Modric dari lini tengah. Bekas kiper Arsenal itu kembali memupus serangan yang dilancarkan Ronaldo pada menit 32 dan 35.



Mohamed Salah kembali melancarkan serangan namun sepakan pemain asal Mesir itu berhasil digagalkan kiper Madrid Keylor Navas. Babak pertama berakhir 0-0.



Pada babak kedua, Zidane memainkan pemain belia Lucas Vazquez untuk menggantikan Gareth Bale yang baru pulih cedera. Pergantian pemain itu membuahkan hasil setelah Lucas Vazquez mengirimkan umpan yang berhasil disontek Ronaldo untuk mengantar Los Galacticos unggul 1-0. Itu adalah gol ke-40 Ronaldo sepanjang musim ini di semua kompetisi.



Empat menit kemudian, Ronaldo menggiring bola sekaligus memberikan ruang untuk James Rodriguez masuk ke pertahanan AS Roma. Ronaldo pun mengumpan dan diselesaikan lewat sontekan mendatar James untuk membawa Madrid unggul 2-0.



Menjelang laga usai, AS Roma mengemas peluang lewat umpan silang Salah yang ditanduk Perotti namun berhasil ditangkap Navas. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.



Statistik UEFA mencatat Real Madrid unggul 56 berbanding 44 persen penguasaan bola dengan 38 total sepakan (11 on target), sementara Roma melepaskan 11 total tembakan (4 on target), demikian laporan pertandingan UEFA:



Berikut susunan pemain kedua tim :



Real Madrid: Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro (Mateo Kovacic ), Modric (Jese); Bale (Lucas Vazquez), Ronaldo, James.



Roma: Szczesny; Florenzi, Manolas, Zukanovic, Digne; Pjanic, Keita (Maicon); Salah, Perotti, El Shaarawy (Totti); Dzeko.



ANTARA