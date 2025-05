TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok perampok berusaha menjebol rumah pemain Manchester United, Angel Di Maria, di Prestbury, Cheshire. Upaya perampokan itu terjadi beberapa jam setelah MU meraih kemenangan 3-1 atas Leicester City, Sabtu, 31 Januari 2015.



Saat upaya perampokan itu berlangsung, Di Maria tengah menikmati makan malam bersama istrinya, Jorgelina, dan putri mereka, Mia. Beruntung, alarm rumah Di Maria langsung meraung dan para perampok melarikan diri sebelum bisa masuk ke rumah.



Para perampok itu pergi tanpa membawa barang apa pun dari rumah Di Maria. "Mereka mencuri beberapa tiang metal perancah dari properti tetangga untuk memecahkan kaca lalu berusaha masuk ke rumah itu tapi akhirnya kabur tanpa sempat memasuki properti Di Maria," kata sumber di Old Trafford seperti ditulis The Mirror, 2 Februari 2015.



Harian The Sun melaporkan petugas keamanan United langsung datang tak lama setelah kejadian itu. Bersama polisi, mereka langsung mengungsikan Di Maria dan keluarganya ke sebuah hotel.



Petugas keamanan masih mengawal Di Maria ketika dia keluar dari hotel, Minggu lalu. Sementara rumahnya masih dijaga dan kaca yang dipecahkan para pencuri sudah ditutup dengan papan. Di Maria dan keluarganya dikabarkan masih mengalami syok akibat peristiwa itu. (Baca: Di Maria Dibilang Menyesal Gabung MU, Benarkah?)



Seorang petugas dari Kepolisian Cheshire mengatakan pihaknya menerima laporan tentang usaha pencurian pada sebuah rumah di wilayah Presbury pada Sabtu malam. "Beberapa pelaku berusaha masuk ke dalam properti dengan mencoba memecahkan pintu belakang. Alarm langsung berbunyi dan para pelaku melarikan diri," katanya.



Di Maria adalah pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. United membeli Di Maria dari Real Madrid seharga 59,7 juta pound pada bursa transfer musim panas tahun lalu.



Di bawah komando Louis Van Gaal, Di Maria tampil dalam 14 pertandingan dan sudah membukukan empat gol. Di Maria tampaknya menikmati kehidupan di Manchester. Beberapa kali pemain berusia 26 tahun itu mengunggah foto-foto bersama keluarganya di Instagram.



