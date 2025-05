TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp berharap bisa mengulang kemenangan di kandang Chelsea, Stamford Bridge, pada Sabtu dinihari. Pada musim lalu, ia bisa membawa timnya meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer saat mengalahkan Chelsea yang tengah terpuruk pada Oktober lalu.



"Saya sangat senang, pertandingan melawan Chelsea selalu spesial di Premier League. Mereka tim yang kuat, dalam momen yang baik, kompetitif, kuat secara psikologis dan telah belajar dari pengalamannya musim lalu," kata pelatih asal Jerman tersebut.



Pria yang berhasil menakhodai klub berjuluk The Reds mencuri kemenangan 3-1 saat kunjungannya ke London Barat pada musim lalu itu, menilai musim lalu bukan milik The Blues.



"Sangat jelas musim lalu bukan musimnya Chelsea, dan sekarang mereka kembali ke jalurnya, kami juga harus bersiap untuk tantangan yang sebenarnya," kata Klopp.



Liverpool datang ke Stamford Bridge dengan berbekal kemenangan besar melawan juara Premier League musim lalu, Leicester City, 4-1 pada akhir pekan lalu. Namun Chelsea saat ini juga bukannya tanpa modal pasalnya musim ini mereka dikomandoi Antonio Conte yang memiliki catatan baik di awal musim.



Conte yang sebelumnya mengarsiteki Juventus dan Tim Nasional Italia, bergabung dengan Chelsea setelah gelaran Euro 2016 dan berhasil memimpin The Blues meraih tiga kemenangan dari empat laga liga mereka pada musim ini, dan menempatkannya di posisi kedua dalam klasemen.



Pelatih yang dijuluki Klopp "Pep Guardiola dari Turin" itu populer dengan perayaan golnya dan emosinya yang meledak-ledak saat timnya sulit mencetak angka.



"Saya tidak begitu mengenal Antonio, namun dia terlihat cukup emosional ketika timnya tidak mencetak angka," kata Klopp yang pekan lalu meminta suporter untuk tidak meneriakan namanya sampai pertandingan berakhir.



Klopp sendiri merasa yakin Liverpool yang kini berada di peringkat enam dan hanya berjarak tiga angka di belakang Chelsea, dapat mengejutkan tim asuhan Conte tersebut di pertandingan tersebut.



"Kami menginginkan tantangan, kami akan ke sana dan membuat masalah nyata bagi mereka. Saya merasa baik ketika saya berpikir demikian. Sayangnya itu tidak berarti apa-apa, tetapi saya akan mengusahakan demikian," kata Klopp dalam konferensi pers.



Pemain bertahan Liverpool asal Kroasia Dejan Lovren juga akan kembali berlaga dalam pertandingan tersebut setelah sebelumnya harus absen dalam pertandingan melawan Leicester karena mengalami memar pada matanya.



Akan tetapi, Gelandang asal Turki Emre Can dipastikan absen dalam laga kontra Chelsea karena harus melanjutkan pemulihannya dari cedera ankle-nya yang diderita sejak Agustus lalu.



"Emre sudah tidak cedera dan dalam kondisi baik, namun dia sekarang butuh untuk berlatih," tutur Klopp dikutip oleh Reuters.



ANTARA