Sambut Juventus, AS Monaco Siapkan Kejutan

TEMPO.CO , Monaco - Juventus akan melanjutkan duel melawan AS Monaco pada leg kedua babak perempat final Liga Champions di Stade Louis II, Rabu dinihari nanti. Kemenangan 1-0 pada leg pertama membuat tim berjuluk Bianconeri ini optimistis melaju ke semifinal.



"Juventus lebih berpeluang lolos ke semifinal dibanding mereka. Kami akan mencoba mengontrol pertandingan," kata pemain bek Juventus, Patrice Evra, seperti dikutip dari Footall Italia, kemarin.



Dengan kemenangan 1-0 pada leg pertama, Juventus memang hanya membutuhkan hasil imbang untuk meraih tiket ke semifinal Liga Champions. Seharusnya ini menjadi laga yang mudah buat mereka.



Apalagi saat ini Claudio Marchisio, Roberto Pereyra, Arturo Vidal, serta Andrea Pirlo sudah pulih dari cedera. Juventus siap tampil dengan kekuatan penuh. Sayangnya, Paul Pogba masih belum bisa dimainkan karena masih dibekap cedera.



Namun Evra mengingatkan teman setimnya untuk tak jumawa. Sebab, tertinggal 0-1 akan membuat AS Monaco tampil habis-habisan. Apalagi, mereka kini akan diperkuat Jeremy Toulalan yang sempat mengalami cedera pada akhir pekan lalu.



Senin kemarin, kapten AS Monaco itu sudah terlihat berlatih bersama para pemain lain. "Semua siap menyambut Juventus," demikian pernyataan AS Monaco.



Juventus memang harus lebih waspada. Sebab, catatan AS Monaco cukup bagus setiap kali melawan tim asal Italia di kompetisi Eropa. Mereka, misalnya, hanya kalah sekali dalam lima pertemuan terakhir melawan tim Italia yang berlangsung di Stade Louis II.



Selain itu, mereka juga mencatatkan tiga kali clean sheet (tidak kebobolan) dalam empat laga Liga Champions terakhir di Stade Louis II. "Kami akan memberikan sambutan yang sangat berbeda untuk mereka," kata pelatih AS Monaco, Leonardo Jardim.



Dalam laga ini, Jardim tak semata mengincar kemenangan, tapi juga menuntut keadilan. Sebab, ia menuding kekalahan timnya pada leg pertama karena keputusan keliru wasit yang memberi hadiah penalti kepada Juventus. "Juventus tidak layak mendapat penalti itu," kata Jardim.



Jardim akan menuntaskan dendamnya tersebut dinihari nanti. Namun, tentu saja, ini tak akan mudah. Sebab ia harus menang dengan skor minimal 2-0 tanpa kebobolan untuk bisa lolos ke semifinal.



ESPN FC | FOOTBALL ITALIA | DWI AGUSTIAR