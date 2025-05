TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Jerman Bastian Schweinsteiger memprediksi musim spesial di Old Trafford sudah tiba dengan masuknya Jose Mourinho sebagai pelatih Manchester United. Ia terutama tak sabar menanti derby melawan Manchester City, yang kini dilatih Josep Guardiola.



Mourinho ditunjuk menjadi manajer Manchester United menggantikan Louis van Gaal yang dipecat. Penampilan buruk bersama Van Gaal membuat United tersisih dari ajang Liga Champions karena hanya menempati urutan lima klasemen. United pun hanya tampil di Liga Europa.



Mourinho memiliki tugas menghidupkan kembali peruntungan Setan Merah kendati berkembang rumor kesepakatan kepelatihan Mourinho tersandung masalah kontrak sponsor.



Mourinho pernah menyebut United "klub monster" pada Oktober lalu. Namun Schweinsteiger senang dengan kedatangan Mourinho di Old Trafford.



"Kami belum tahu siapa yang akan menjadi manajer baru kami. Namun sepertinya akan ada derby yang menarik di Manchester musim depan," kata kapten timnas Jeman, merujuk Pep Guardiola yang sudah tiba di Etihad Stadium.



"Antusiasme sepak bola di Manchester itu hebat, dan jika Mourinho mengambil alih United, saya kira semua pemain ingin dilatih di bawah dia, sehingga ini akan menjadi musim yang sangat spesial," sambungnya.



Schweinsteiger mengaku melihat masa depan di bawah kepemimpinan The Special One—julukan Mourinho. Namun dia juga menaruh hormat kepada Van Gaal.



Dibawa ke Old Trafford musim panas lalu setelah bermain di Bayern Muenchen, pemain berusia 31 tahun itu berterima kasih kepada Van Gaal atas dampak yang dia berikan terhadap kariernya.



"Saya kira Louis van Gaal dan saya memiliki hubungan khusus. Dia memindahkan saya ke tengah lapangan di Bayern, dan saya berterima kasih banyak kepada dia," kata Schweinsteiger, pada jumpa pers di kamp pelatihan timnas Jerman di Ascona, Swiss.



"Juga kepindahan saya ke United adalah berkat dia. Saya tidak akan pernah menyampaikan hal-hal buruk mengenai orang yang membuat saya berterima kasih banyak," ujarnya seperti dikutip Sky Sports.



ANTARA